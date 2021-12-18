Raikkonen: "Kariyerimle alakalı pişmanlığım yok"

Abu Dhabi Grand Prix'si, 2000'li yılların başında Formula 1'e adım atan Kimi Raikkonen'in Formula 1'deki son yarışıydı. Fin pilot emekli oldu ve artık yarışmamayı düşünüyor.

Kendine has karakteriyle, taraftarların sevgisini kazanan Raikkonen, her zaman kendisi gibi davrandığını ve asla insanları mutlu etmeye çalışmadığını söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Fin pilot, Her zaman sadece sevdiğim şekilde davrandığımı söyledim."

"Bir ya da iki yıl başka biri gibi davranmaya çalışabilirsin fakat sonrasında hayat size keyif vermemeye başlar. Kendim olmak benim için her zaman önemli oldu. İnsanlara, sırf onları mutlu edecek diye bir şeyler söylemeye çalışmadım. Bazı insanlar bunu sever, bazıları sevmez. Benim durumumda, yaptıklarım bazı insanların hoşuna gitmiş gibi görünüyor."

O zaman neden sosyal medya hesabı açtığı sorusuna Raikkonen, "Bütün bunları arkadaşım yapıyor. Orada gördüğünüz şeyler benim seçimim. Nadiren de olsa bir şeyler yapıyorum. Bunu çok uzun zamandır düşünüyordum, sonuçta bana zarar vermiyor ve pek çok şekilde kullanılabiliyor." yanıtını verdi.

Pişmanlığı yok

Sonrasında Fin pilota herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı soruldu ve Raikkonen, "Pek yok. Daha fazla yarış ya da dünya şampiyonluğu kazanacağım anlamına gelse bile kariyerimle ilgili hiçbir şeyi değiştirmezdim."

"Böyle düşünmeye başlarsanız, bunun tam tersi de yaşanabilir çünkü kariyerinizle alakalı bir adımı değiştirirseniz, tüm kariyeriniz değişiyor. Her şey birbiriyle bağlantılı. Belki de artık burada sizinle oturuyor bile olmazdım. Kendimle barışığım, geriye dönüp baktığımda bir şey kötüyse, bunu kabullenip, onunla yaşayabilirim." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Zorluk, siz sınırlara ulaştığınızda başlar"

Formula 1 araçlarından hangisinin kendisine en çok keyif verdiği sorusuna Raikkonen, "İyi araçları severim. Çünkü onlarla zaferler alabilirsiniz."

"Limitlerin bir saniye altındaysanız, tüm araçları sürmesi kolaydır. Zorluk, ancak siz limitlere ulaştığınızda başlar. Hangi araçta veya hangi pistte olduğunuz fark etmez. Sürüş anlamında 'zor' kelimesinin ne anlama geldiğini tanımlamak zor. İyi ya da kötü olsun, her araçların bazı zorlukları vardır."

"Keyif anlamında, 2000'lerin ortalarındaki araçlar belki de en iyisiydi fakat her zaman her şey geçmişte daha iyiymiş gibi geliyor. Tabii ki bugünün araçları daha büyükler, daha ağırlar ve daha hantallar. Fakat aynı zamanda daha fazla yol tutuşa sahipler ve daha hızlılar."

"Doğru bir karşılaştırma yapabilmek için o yılların araçlarını tekrar sürmem, 10 tur atmam ve ardından modern araçlarla 10 tur sürmem gerekiyor. Belki o zaman 'kahretsin, bu araçlar hatırladığım kadar iyi değilmiş' derim." cevabını verdi.

Elindeki araçlar ve kupalar

Elinde hiç yarış aracı olup olmadığı sorusuna Raikkonen, "Elimde sadece 2018'de son yarışımı kazandığım Ferrari var ama sürülebilir durumda. Onu çalıştırmak için yardıma ihtiyacım var." dedi.

Podyum/galibiyet kupalarını toplayıp toplamadığı sorusuna Fin pilot, "Topluyorum, çoğu var. McLaren'da yarışırken orijinalleri vermek zorunda kaldım ama kopyalarını aldım. Depoda bir yerde, kutuların içindeler. Hatta birisi ofisimde olmalı. Fakat şimdi tüm bunlara vaktim olacak, belki bir gün çıkarıp bir yerlere koyarım." dedi.

Son olarak en zorlu takım arkadaşı sorulduğunda, Fin pilot, "Hepsini yenmek zordu. Her birinin kendine has yönleri var. 20 yaşındayken, 40 yaşıma kıyasla biraz daha hızlıydım. Bence genel paket burada belirleyici rol oynuyor. Takım arkadaşımın daha hızlı olduğu yıllar vardı fakat benim de daha hızlı olduğum yıllar oldu. Tamamen öne çıkan birisi var diyemem." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo