Raikkonen, kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarına çıktığını itiraf ediyor
Motokros ve ralli gibi disiplinlere ilgisi olduğu bilinen 2007 Formula 1 şampiyonu Kimi Raikkonen, F1 kariyeri boyunca zaman zaman takımlarından habersiz motokros yarışlarına çıktığını söylüyor.
F1 takvimi yarış sayısının sadece 17 olduğu günlerde dahi oldukça yoğundu ve pilotların her an zinde kalması gerekiyordu, bu nedenle birçok takım pilotlarına ekstrem sporları yasaklamaktaydı.
Yasakların en büyük sebebi pilotların geçirebileceği sakatlıklar, bunun en büyük örneği Robert Kubica'nın yerel bir rallide geçirdiği ve kendisinin F1 kariyerine mal olan büyük kaza.
Ancak bazı insanların tutkularını dizginlemek mümkün olmuyor, bunlardan biri de şahsına münhasır kişiliğiyle tanıdığımız Kimi Raikkonen.
Kısa süre önce bir röportaj veren Raikkonen, F1 kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarında mücadele ettiğini söylüyor.
Raikkonen, "Yarıştığım takımlardan herhangi birinin [motokros yarışlarına çıkmamla ilgili] ne düşündüğünü bilmiyorum çünkü onlara bundan hiç bahsetmedim."
"Bazen küçük kulüp yarışlarına katıldım ama bu sadece eğlence içindi, zaten evimde de çocuklarla yarıştığım küçük bir pist var."
"Asla en üst düzeyde yarışmadım, bu yarışların çoğunlukla fit kalmak için bir araç olduğunu hissettim." dedi.
2021 sezonunun ardından uzun F1 kariyerini noktalayan Raikkonen, şu anda FIM Motokros Dünya Şampiyonası'nda Kawasaki takım patronluğu görevini üstleniyor.
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