Raikkonen: "İyi durumdayız ama daha fazlasını bulmalıyız"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ilk antrenman seansında 1:05.586 yaparak hafta sonuna güçlü şekilde başladı ve altıncı oldu. Ancak ikinci seansta, ilk seanstaki derecesinin gerisinde kaldı ve seansı 14. sırada noktaladı.

Fin pilot şu anda kendisini iyi hissettiğini ancak daha fazla performans bulmaları gerektiğini belirtti.

2007 dünya şampiyonu, "Oldukça düzgün bir cuma günüydü. Tabii ki herkes geçen haftada sonra pisti çok iyi biliyor ve bu yüzden yarına kadar gerçekten nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz. Şu anda oldukça güvenim var ama farklar o kadar küçük ki her şey olabilir."

"Bu gece bir şeyler bulmamız gerekiyor çünkü herkesin bulacağını biliyoruz ve diğerlerinden daha büyük adımlar atmamız gerekiyor. Sadece kendimize ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyoruz. Yarının neler getireceğini göreceğiz." dedi.

Antonio Giovinazzi, ilk seansta yerini Callum Ilott'a bıraktı ve ikinci seansta piste çıkıp, seansı 11. sırada noktaladı.

İtalyan pilot şunları ekledi: "Benim için oldukça düzgün bir ikinci seans oldu. Prototip lastiklerle bazı turlar attım ve yüksek yakıt yüküyle yaptığımız sürüşler de dahil olmak üzere tüm programımızı tamamladık. Genel olarak pozitif bir seanstı."

"Orta grup her zaman olduğu gibi yine çok yakın görünüyor. Bu yüzden cumartesi günü ekstra performans bulabilmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Paketimizden en iyisini çıkarmak için bir antrenman seansımız daha var ve sonrasında sıralama turlarında maksimumu almaya çalışacağız."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Erik Junius