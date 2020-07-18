Raikkonen: "İstediğimiz gibi başlayamadık"

Kimi Raikkonen, ilk antrenman seansına katılmadı ve yerini Robert Kubica aldı.

İkinci seansta yağmur altında 1:43.471 yapan Fin pilot, seansı dokuzuncu bitirdi.

Diğer tarafta Antonio Giovinazzi sabah bölümünde 17., öğleden sonra ise 18. oldu

Raikkonen şöyle dedi: "Öğleden sonra pistteki koşullar kolay değildi. Bu yüzden iyi seviyede bilgi almak çok zordu. Açıkçası olmak istediğimiz yerin biraz gerisindeyiz. Bu gece çok çalışmamız ve tüm verilere bakmamız gerekiyor. Umarım yarın daha iyi bir araç ile dönmemizi sağlar."

"Hava, sıralama turlarında bir rol oynayabilir ancak orada oluncaya kadar bunu bilemeyeceğiz. Ayarları en iyi hale getirmeye ihtiyacımız var."

Giovinazzi ise şunları ekledi: "Bu, en iyi cuma günü değildi ve geliştirmesi gereken çok fazla şey var. Sabah kuru ve öğleden sonra ıslak zeminde biraz sürüş yaptım. Umarım yarın için en iyi dengeyi bulabilmemiz adına mühendislerimizin çalışabilecekleri yeterli veri vardır."

"Hafta sonunun geri kalanı hava durumuna bağlı olarak sürprizler yaratabilir ve bu yüzden aracı sıralama turları için ayarlarken bunu dikkate almamız gerekiyor. Herhangi bir fırsata karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ıslak bir sıralama turları veya yarışta neler olacağını asla bilemezsiniz."