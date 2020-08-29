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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "İstanbul Park'a dönmek güzel"

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Raikkonen: "İstanbul Park'a dönmek güzel"
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Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Belçika GP hafta sonunda Türkiye GP hakkında açıklama yaptı ve İstanbul Park pistini sevdiğini, oraya dönmekten mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye GP'nin 2020'de takvimde yer almasının etkisi hâlâ devam ediyor. İspanya GP hafta sonunda pilotlar, iddialar üzerine yorum yaparken bu sefer Belçika GP hafta sonunda resmi olarak dönüşü açıklanan yarışımızı değerlendirdiler.

Raikkonen, "Evet, güzel bir pistti. Pistin bazı zorlayıcı yanları var ve pist yapısı olarak çok iyiydi. Oraya dönüyor olmak güzel."

"Imola'ya gitmeyi her zaman sevdim, bu açıdan güzel. F1 kariyerime Mugello'da başlamıştım. İlk testim orada olmuştu. Orada oldukça fazla test yaptım. Yarışlarda nasıl olacağını göreceğiz. Portimao, şu ana kadar gitmediğim tek pist. Nurburgring'e daha önce karar verilmişti ancak orası da dönüş için harika bir pist." dedi.

Alfa Romeo'nun diğer pilotu Antonio Giozinazzi, "Öncelikle bu sene 17 yarış yapılacak olması iyi bir başarı. Gerçekten iyi bir başarı. Daha önce Türkiye'ye gitmedim ancak oranın gerçekten iyi bir pist olduğunu düşünüyorum. Formula 1'de çok sayıda yeni pist olması, Mugello, Imola, Portimao ve şimdi yıllar sonra İstanbul'un dönüyor olması güzel bir şey. Her şey daha ilginç olacak. Yeni pistleri görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Racing Point pilotu Sergio Perez, "İstanbul Park harika ve gerçekten keyif aldığım bir pist. Orası için kesinlikle sabırsızlanıyorum. Bu sefer oraya gittiğimizde oldukça soğuk olabilir. Normalde orası en sıcak yarışlardan birisi oluyordu."

"Mugello'ya daha önce hiç gitmedim. Imola'ya da gitmedim. Orası favorilerimden birisi ancak hiç gitmedim. Oradaki yarışları izlemekten keyif alıyorum. Portimao eğlenceli çünkü orada GP2'de yarışmıştım, sanırım 2009'du ancak piste dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Orada tek bir yarışa çıktım ancak o dönemden beri birçok farklı pistte yarıştım ve pek bir şey hatırlamıyorum." 

"Tüm bu pistlere bakarsak, oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Formula 1 organizasyonuna büyük tebrikler çünkü mevcut şartlar altında 17 yarış düzenleyebiliyor olmak oldukça büyük bir başarı." dedi.

Williams pilotu George Russell, "Yeni pistleri görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni deneyimleri her zaman severim. Onlar harika pistler. Mugello muhteşem olacak. Geçtiğimiz günlerde simülasyonda bir yarış yaptım. Gerçekten çok hızlı. Nicholas'ın dediği gibi boynumuzu mahvedecek."

"Daha önce İstanbul'da da hiç sürmedim. Orayı görmek için de sabırsızlanıyorum. Dürüst olmalıyım ki ikisinin arasında bir tercih yapamam. Hepsi harika deneyim olacak. Hiç bir takımın geçmişe yönelik verisi olmadığı için, bu durumu avantaja çevirebiliriz. O yarışlarda savaşarak iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız." dedi.

Ek rapor: Oleg Karpov.

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Editör Abdullah Çelik

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