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Raikkonen: "İşimizi iyi yaparsak Cidde'de rekabetçi olabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, eğer Cidde'de iyi bir iş yaparlarsa, rekabetçi olacakları görüşünde.

Raikkonen: "İşimizi iyi yaparsak Cidde'de rekabetçi olabiliriz"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Meksika'da sekizinci olarak takıma çok önemli bir dört puan getirmişti ancak Sao Pualo ve Katar'da puan barajına girmeyi başaramadı.

Fin pilot, artık kariyerinin son iki yarışına çıkıyor ve Cidde'de yapılacak yarış için heyecanlı olduğunu, fakat piste çıkana kadar herhangi bir görüşe sahip olamayacağını dile getirdi.

Raikkonen şöyle dedi: "Yeni bir piste daha gidiyoruz. Geçen sefer Doha'da olduğu gibi, yarışa mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak çok önemli olacak."

"Bu, hızlı bir pist gibi görünüyor ve bir cadde pistinde yarışıyorsanız, sürekli odaklanmanız gerekiyor. Orada sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum fakat piste çıkana kadar pist hakkında net bir görüşe sahip olamayacağım."

"İlginç olacak ve eğer işimizi düzgün yapabilirsek, son birkaç aydaki kadar rekabetçi olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum."

"Herhangi bir durumdan en iyi şekilde faydalanma becerimizin, başarımız açısından önemli olacağından şüphem yok. Fakat bu yaklaşım diğer hafta sonlarından farklı değil."

"Son yarış Katar'da, pazar günkü durum beklediğimden daha iyiydi. Pek bir şey beklememiştim çünkü araç cumartesi gününden farklı değildi ve cumartesi günü geride kalmıştık. Fakat iyi başladık ve yarış esnasında durum giderek iyiye gidiyordu."

"Bazı ilginç mücadelelere giriştik ve son turlarda hem McLaren hem de AlphaTauri'yi yakaladım. Bence maksimumu aldık. Umarım bu hafta sonu daha iyi olabiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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