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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"

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, Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Imola'da ilk on için savaşabileceklerini, ancak kusursuz bir hafta sonuna ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"

Alfa Romeo, hem testlerde hem de Bahreyn GP'de ileriye doğru iyi bir adım atmış gibi görünüyordu.

İtalyan ekip, puan alamasa bile, geçen yılki zorlu yılın ardından yeniden orta grubun hemen ardına gelmişti.

Imola için açıklamalarda bulunan Kimi Raikkonen, "Imola'da puan mücadelesinin ortasında olabileceğimizden eminiz, ancak bunu başarmanın kolay olacağı gibi bir yanılgıya kapılmıyoruz."

"Bahreyn'de, iyi bir hafta sonu geçirsek bile, bunun ilk ona girmemiz için yeterli olmadığını gördük. Bu yüzden perşembe gününden pazar gününe kadar yaptığımız her şeyi daha iyi hale getirmeye devam etmemiz gerektiğinin farkındayız."

"En iyi takımların hemen ardında olmakla, ilk onun dışında kalmak arasındaki fark çok küçük olacak. Umarım derslerimizi iyi yaparız, iyi bir hafta sonu geçirebiliriz ve bu ilk grupta olabiliriz. Neyin bizim kontrolümüzde olduğunu ve neyin olmadığını biliyoruz. Bu yüzden elimizdekilerden en iyisini çıkardığımızdan emin olmalıyız." dedi.

Antonio Giovinazzi, Bahreyn GP performanslarının cesaret verici olduğunu belirtti.

"Bahreyn'de gördüklerimiz, sahip olduğumuz güvenin artmasını sağladı ve Imola'da ne kadar rekabetçi olabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Puan mücadelesinde olabileceğimizi biliyoruz, ancak en iyisini alabilmek için kusursuz bir hafta sonu geçirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Orta gruptaki farklar özellikle sıralama turlarında çok küçük ve detaylar fark yaratıyor. Imola'da, kendi ülkemde puan almayı çok isterim."

Frederic Vasseur ise şunları ekledi: “Sezona sağlam şekilde başladık ve şimdi bu hafta sonundan başlayarak üzerine eklememiz için iyi bir temel oluşturduk. Takımın hızı önemli ölçüde arttı: Belki de birçok rakibimizden daha fazla ilerleme kaydettik."

"Şu anda gridin ortasındaki diğer takımlarla savaşıyoruz, ancak puanlar yalnızca ilk onda bitirenlere verildiğinden, Imola'da karşı karşıya olduğumuz görev bu olacak. Geçen yıl en iyi sonucumuzu burada aldık, ki bu cesaret verici, ancak bu yıl için herhangi bir gösterge değil ve bu hafta sonundan ne bekleyeceğimizi tam olarak bilmiyoruz."

"Imola'da geçiş yapmanın çok zor olduğunu biliyoruz, bu nedenle yarışa mümkün olan en yüksek pozisyonda başlamak ve puan için mücadele etmek için, Cumartesi günkü sıralama turunda iyi performans göstermek önemli olacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Kimi Raikkonen
Editör Kemal Şengül

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