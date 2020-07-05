Raikkonen: "Hızlı turumda trafiğe yakalandım"

Alfa Romeo, testlerde olduğu gibi Avusturya'da da gridin en yavaş takımı görüntüsü çizdi ve Antonio Giovinazzi ile Kimi Raikkonen sadece 18. ve 19. sıralarda yer aldılar. İkili sadece çaylak Williams pilotu Nicholas Latifi'yi geçtiler.

Raikkonen, 19. sırada kaldığı sıralama turlarının ardından günün zor geçeceğini tahmin ettiklerini ama aynı zamanda trafikte kaldığını belirtti.

Fin pilot, “Bugünün zor olacağını bekliyorduk ve öyle de oldu. Yakın ve sınırda olduğumuzu biliyorduk, ancak en hızlı turumda trafik beni engelledi."

"Performansımızı yeniden arttırmanın bir yolunu bulmalıyız. Şu anda olmak istediğimiz pozisyonlarda değiliz. Ama bu, sadece ilk yarış ve telafi etmek için zamanımız var."

"Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, yarın mümkün olan en iyi şeyi yapacağız." dedi.

Giovinazzi ise istediği gibi bir başlangıç yapamadıklarına değindi.

İtalyan pilot, “Bu, istediğimiz sezon başlangıcı değildi, yarın daha iyi performans göstermeye çalışmalıyız. Son turumda tüm gücümle saldırdım, limitlerdeydim ama küçük bir hata yaptım. Özel bir şey yapmaya çalışmam gerektiğini biliyordum, ama işe yaramadı."

"Yarışta geri dönmeyi umuyoruz. Yarışta daha rekabetçi olmalıyız ve bu yüzden şansımız var. Doğru stratejiyi seçer ve ilk turda problemlerden kaçınırsak, yarışta birkaç pozisyon yükselebiliriz." dedi.