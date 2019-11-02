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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Hız henüz istediğimiz yerde değil"

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Raikkonen: "Hız henüz istediğimiz yerde değil"
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 11:47

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cuma günkü antrenmanlardan sonra aracın henüz istedikleri hızda olmadığını söyledi.

Kimi Raikkonen, ilk antrenman seansında 1:35.854'lük derecesiyle 13. en iyi zamanın sahibi olurken, ikinci seansta 1:35.387 yaptı ve 16. oldu.

Geçen yıl bu pistte zafere ulaşan Raikkonen, henüz istedikleri yerde olmasalar da aracın hissiyatını geliştirdiklerine dikkat çekti.

Fin pilot, “Hafta sonuna kötü bir başlangıç yapmadık. Soğuk hava, son birkaç günkü kadar kötü değildi ve sonunda durum herkes için aynıydı. İlk iki seanstan sonra genel olarak daha iyi bir his var ve araç daha iyi davranıyor."

"Tur zamanlarının henüz olmasını istediğimiz yerde olmadığını kabul ediyorum. Ancak nerede olduğumuzu görmek için gerçek sınav yarın olacak." dedi.

Antonio Giovinazzi ise 1:34.839'la 10. olduğu ikinci seansın ardından durumun kötü olmadığını dile getirdi.

“Günü onuncu bitiriyoruz ve bu çok da kötü bir sonuç değil. Yumuşak lastiklerdeki turlarımız iyiydi ve bu da rekabetçi olacağımız konusunda bize güven veriyor."

"Burada ilk kez piste çıktım ve bu yüzden pisti anlamak için birkaç tur attım. Pistte çok fazla iniş ve çıkış var. Bu fazladan bir mücadele sunuyor ancak hızlı bir şekilde iyi bir ritim yakaladım."

"Sıralama turları için en iyi araca sahip olduğumuzdan emin olmak için bu gece yapacak bazı işimiz var, ancak bugün yaptığımız işten mutlu olabiliriz. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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