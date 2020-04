Raikkonen: "Her zamankinden daha motiveyim"

Kimi Raikkonen, Corriere della Sera ile yaptığı son röportajda koronavirüs döneminde neler yaptığı hakkında konuştu.

Fin pilot, "Her şey oldukça normal, her şey eskisi gibi. Çocuklarla zaman geçiriyorum. Şanslıyız ve neredeyse her gün sokağa çıkabiliyoruz. Vakit geçiriyoruz, çok fazla şey yapıyoruz. Günler anında bitiyor." dedi.

Raikkonen, Melbourne'deki yarışın resmi olarak iptal edilmesinden önce kendisine uçak bileti aldı ve şehirden ayrıldı.

Fin pilot, "Yarışın iptal edileceğinden emin olup olup olmadığımın bir önemi yok. Yarışı iptal etmenin doğru karar olacağını düşündüm. Olan da buydu."

"FIA ve FOM'un güvenli olduğunu düşündüğü zaman sezona başlayacağız. Bu bizim kararımız olmayacak. Durumu dikkatlice analiz edeceklerinden eminim. Seyirciler olmasa bile, bize söylediklerinde yarışlara katılacağız. "dedi.

Raikkonen'in anlaşması sezon sonunda bitiyor.

Mevcut durumun kariyerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Raikkonen "Hayır. Önce bu sezona başlayıp bitirmem gerekiyor. Bir noktada durumu değerlendireceğim ve sonuçlar çıkaracağım. Şimdiye kadar benim için hiçbir şey değişmedi." yanıtını verdi.

Ne kadar süre daha yarışmak istediği sorulduğunda ise, "Eğlendiğim ve motive olduğum sürece bunu yapacağım. Şu anda her zamankinden daha fazla motivasyonum var."

"Alfa Romeo'daki atmosferi beğendim. Bu ikinci sezon, birbirimizi çok daha iyi tanıyoruz. Onlardan ne istediğimi anlıyorlar." yanıtını verdi.

Taraftarlar Raikkonen'i sanal yarışlarda görüp görmeyeceklerini merak ediyor.

Fin pilot, "Bu sanal yarışları umursamıyorum. Gerçek pistlere dönene kadar bekleyeceğim." dedi.

Raikkonen, simülatörü sevmeyen pilotlardan birisi olarak görülüyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda, "Simülatörü sevmediğimden değil. Ama önceden simülatörün başına geçmek için İtalya'ya uçuyordum. Gerçek bir pist üzerinde çalışmak başka bir şey. Ayrıca simülatörlerin hepsi çok farklı ve son derece karmaşık. Simülatör yarış konsollarından tamamen farklı" yanıtını verdi.

Monako GP'nin iptal edilmesiyle ilgili, "Bu bizim kararımız değil. Bu yıl sadece Monaco Grand Prix'sinde değil, aynı zamanda Avustralya'da veya istediğimiz başka yerlerde de yarışamayacağız. Ama maalesef durum bu." dedi.

Yarışlar başladığında hazır olup olmayacakları sorulduğunda ise, "Bu ara özellikle kış tatillerinden ve daha sonra Barselona'da testlerine gittiğimiz dönemden farklı değil. Şimdi hemen ilk yarışa gideceğiz ama çok fazla sorun görmüyorum." yanıtını verdi.