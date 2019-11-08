Raikkonen henüz emekliliği düşünmüyor

Formula 1 tarihinin en çok yarışan ismi olan Rubens Barrichello, 323 Grand Prix'ye katılırken 39 yaşındaydı.

Kimi Raikkonen ise zaten 40 yaşına girdi ve önümüzdeki yıl Barrichello'nun rekorunu kırması oldukça muhtemel.

Fin pilotun kontratı 2020 sonunda bitiyor ve Raikkonen, gelecek yıldan sonra ne yapacağına karar vermiş değil.

2020'den sonra ne yapacağı sorusuna Raikkonen, "Gelecek yıl için Alfa Romeo ile sözleşmem var. Daha önce hiç bu kadar uzun süre yarışacağımı düşünmemiştim. o yüzden neler olacağını bekleyip görelim."

"Şimdi bunu düşünmüyorum. Önemli olan 2019 yılını en iyi şekilde bitirmek. Sonrasında bu yıl yaşananları analiz etmek ve 2020'ye hazırlanmak." dedi.

Ancak Fin pilot, arkalarda yarışmanın zevkli olmadığını da kabul etti.

"İşler iyi gitmediği zaman hoşuma gitmiyor, aslında hiç kimsenin hoşuna gittiğini sanmıyorum. Yarışırsınız ve işler iyi giderse, o zaman elbette mutlu olursunuz. Ama bazen yarışıyorsunuz ve daha iyi ya da daha kötü şeyler oluyor. Ama tüm bunlar Formula 1'i sevmemi ya da Formula 1'den nefret etmemi sağlamıyor."

"Uzun bir kariyerim vardı, iyi ya da kötü şeylere bakmıyorum. Yarışıyorum çünkü hoşuma gidiyor. Eğe hoşuma gitmiyorsa yapabileceğim pek çok şey farklı şey var."