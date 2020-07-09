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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Henüz aracın potansiyelini ortaya çıkaramadık"

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Raikkonen: "Henüz aracın potansiyelini ortaya çıkaramadık"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 15:00

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, İtalyan ekibin geçtiğimiz hafta sonu araçtan en iyi şekilde faydalandığını düşünmüyor.

Alfa Romeo, sezonunun ilk yarışında Haas ve Williams ile birlikte gridin en gerisindeki grupta yer alıyordu.

Kimi Raikkonen, kötü geçen hafta sonunun ardından her alanda gelişmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Açıkçası bizim için yarış koşulları, sıralama turlarına kıyasla daha iyiydi. Sıralama turları tek tur üzerinden değerlendiriliyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak elbette sıralamalarda istediğimiz yerin çok uzağındayız. Genellikle çeşitli kısımlarda gelişmek ve olabildiğince hızlı hale gelebileceğimizden emin olmak için aracın en iyi alanlarını bulmak istiyoruz. Bu hafta sonu için bazı fikirlerimiz var ve bunu geliştirip geliştiremeyeceğimizi göreceğiz ama biraz daha iyi olacağız."

"Elbette her yerde gelişebilirsiniz ama sanırım dediğim gibi kafamızda sadece ayarlar ve bunun üzerinde nasıl çalışabileceğimiz konusunda bazı gelişim çalışmaları var. Açıkçası uzun bir süre boyunca yarışamadık ve çalışmalarımız sınırlıydı. Bu yüzden henüz aracın potansiyelini en üst düzeye çıkardığımızı düşünmüyorum."

Raikkonen, Alfa Romeo'nun yavaşlığının Ferrari'den mi kaynaklandığı sorusuna, "Her şeyin buna bağlı olduğunu sanmıyorum, ama bunun bir parçası. Daha önce de söylediğimiz gibi, araçta kötü bir hisse sahip olduğumuzu sanmıyorum, bir yerde ya da belirli virajlarda büyük bir sorun yoktu. Genel olarak ur zamanı yeterince hızlı değildi ve kesinlikle geçen yıla göre daha hızlı olmak istiyoruz. Ama geçen hafta sonu durum böyle değildi, bu yüzden tekrar daha iyi olmaya çalışacağız. Neye sahip olduğumuzu ve bununla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, bu yüzden deneyeceğiz." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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