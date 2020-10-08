Raikkonen: "Henüz anlaşma imzalamadım"

Raikkonen'in ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin Alfa Romeo ile olan mevcut anlaşmaları sene sonunda bitiyor ve henüz ikisi de anlaşma imzalamadılar.

Motorsport.com İtalya, bu hafta sonu 323 yarış startı ile tarihin en çok Formula 1 yarışına çıkan ismi olacak Raikkonen'in Alfa Romeo ile anlaştığını ve anlaşmanın Nurburgring'de duyurulacağını iddia etmişti.

Bu iddiaların sorulması üzerine Raikkonen, "Haberlere inanıyorsanız, o zaman o haber doğru olabilir. Ancak benim anlaşmamda herhangi bir opsiyon yoktu. Bu yüzden opsiyonu onayladığım yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Haberlerde çok fazla şey okuyordum ancak zamanla onları okumayı bıraktım çünkü %90'ı hakikatten çok uzak. Kalan %10'luk kısımda bir şeyler olabilir."

"Yani bir şey imzalamadım. Geçen hafta ya da geçen ay, dün ya da bugün bir şey imzalamadım. Ancak göreceğiz." dedi.

21 yaşında Formula 1'e başlayan Raikkonen, o dönemde kendisinin de bu kadar yarışacağını hayal etmediğini söyledi.

Raikkonen, "Kesinlikle beklemiyordum ancak o dönemde çok fazla plan yapmıyordum. Daha doğrusu uzun vadeli planlar yapmıyordum. Ancak sonuç böyle oldu." dedi.

Formula 1'deki ilk yıllarına göre sporda nelerin değiştiği sorulduğunda ise Raikkonen, "Bilmiyorum. Sürüş açısından çok fazla değişiklik oldu. Açıkçası ister iyi olsun, ister kötü her sene farklı araçlar oluyor. Spor çok fazla değişti. Çok fazla insan oldu ve çok fazla teknoloji geldi. Ancak hayata ya da diğer sporlara bakarsak, onlarda da 2000'lerin başından bugüne kadar benzer değişiklikler oldu. Artık daha fazla para var, daha zor ve daha çok politika var. İlk günlerimde daha çok eski tarzdı."

"Mesela simülatörler pek fazla gelişti ve pek sevdiğim söylenmez. Ancak bu sporun ve hayatın bir parçası. O günlerden bu yana çok şey değişti ve gelecekte de çok fazla şey değişecek." dedi.

Raikkonen'in Formula 1'e girdiği sene, kendisinin alt serilerde çok fazla deneyime sahip olmadığı yönünde eleştiriler olmuştu. Ancak bugün itibariyle kendisi sporun en deneyimli pilotu. Gelecek sene, kendisiyle benzer dönemde Formula 1'e başlayan ve iki sene ara veren Fernando Alonso da spora geri dönüyor.

Alonso ile tekrar aynı pistte olup olmayacağı sorulduğunda Raikkonen, "Bilmiyorum. Şu ana kadar bir karar verilmedi. Tabii ki ilk başladığımda pek deneyimim yoktu. Gittikçe daha fazla yaşlanıyorum, bu yüzden benden kurtulmaya çalışıyorlar!"

"Açıkçası takımla bazı görüşmeler oluyor ancak bu görüşmelerin Fernando'nun gelip gelmemesiyle bir bağlantısı yok. Sonuç olarak bu kararı ben vereceğim ve bakalım neler olacak."

"Yarışmaktan keyif alıyorum ancak tabii ki daha iyi iş çıkardığımızda, daha çok eğleniyoruz. Şu anda tabii ki farklı sebeplerden dolayı olmak istediğimiz yerde değiliz. Ancak yine de hâlâ yarışmaktan keyif alıyorum. Bazı iyi mücadelelerimiz oldu. Keyif almıyor olsaydım, bugün burada olmazdım. Başka şeyler de yapabilirim." şeklinde cevap verdi.