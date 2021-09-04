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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Hollanda GP ile alakalı hedefinin sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak olduğunu söyledi.

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

Alfa Romeo, Zandvoort'ta cuma günü iyi bir performans sergiledi ve Antonio Giovinazzi her iki seansta da ilk ona girmeyi başardı.

Sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Kimi Raikkonen ise her iki seansta da Giovinazzi'nin gerisinde kalsa da, uzun sürüşlerde iyi görünüyordu.

Fin pilot seansın ardından verdiği demeçte, cumartesi günkü sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı hedeflediğini belirtti.

Raikkonen, "Kırmızı bayraktan kaynaklanan tüm kesintilere rağmen bugün iyi bir iş çıkardık."

"Genelde yarıştığımızdan oldukça farklı bir pist ama güzel. Burada turu bir araya getirmek kolay değil. Yine de yeni bir pistte sürmek keyifli bir mücadele ve taraftarlar gerçekten iyi bir atmosfer yaratıyorlar."

"Her zaman olduğu gibi Cuma günleri bazı yerlerde birkaç adım atmamız gerekiyor. Bu normal bir süreç ve sıralama için ileriye doğru bir adım atabiliriz. Hedefimiz ikinci bölüme kalmak ve cumartesi gününün nasıl gideceğini göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Giovinazzi ise yakaladığı tempodan ve aracın davranışlarından memnundu.

"Pozitif bir cuma günü oldu. Bu pistte sürüş yapmak gerçekten harika, özellikle bu araçlarla çok keyifli. Geldiğimiz andan itibaren adeta bir partideymiş gibi hissediyoruz ve Hollandalı taraftarların hakkını vermek gerekiyor; Formula 1'i gerçekten çok iyi karşıladılar."

"Pist çok keyifli. Bugün her şeyi bir araya getirmek kolay olmasa bile iyi  bir iş çıkardık ve hem yarış temposunda hem de tek turda bulunduğumuz yerden memnunuz."

"Cumartesi günü başka bir gün olacak fakat iyi bir başlangıç ​​yaptık ve bunun üzerine daha fazlasını ekleyebiliriz. Umarım iyi bir sıralama turları geçirebiliriz çünkü burada geçiş yapmak kolay değil, bu yüzden Cumartesi günkü sonuç çok önemli olacak."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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