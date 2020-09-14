Raikkonen, hasarlı araca rağmen puan aldığı için mutlu

Yarışın başında yaşanan kazaya karışan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, yarışı 8. sırada tamamlasa da pit yolu çizgisi dışından pite yöneldiği için 5 sn cezası aldı.

Bunun sonucunda Charles Leclerc 8. olurken Raikkonen 9. sıraya geriledi.

Bu, Raikkonen'in bu yılki ilk puanları anlamına geliyordu.

Fin pilot, "Kesinlikle en kolay yarış değildi, ama sonunda bazı puanlar kazanmayı başardık, bu yüzden mutlu olabiliriz."

"Yarışım oldukça kötü başladı. İkinci virajda tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ancak temas oldu ve aracım çok fazla hasar gördü. Muhtemelen bana vuran kişi gridin bu kadar yavaşlamasını beklemiyordu. Çarpışma sonucunda tabanın ve ön kanadın bir kısmını kaybettim. Aracı sürmesi çok zordu ve büyük bir yere basma gücü kaybı nedeniyle denge sorunları yaşandı. Ancak iyi bir tempo yakaladık ve ataklar yaptım."

"Sonra yavaş bir pit stop vardı ama neyse ki ikinci kırmızı bayraklar bizi tekrar mücadeleye soktu. Ardından pit yolundaki beyaz çizgiyi geçtiğimiz için ceza aldım ve bu bize yardımcı olmadı. Ancak ikinci kırmızı bayraklardan sonra iyi turlar atmayı başardım ve sonunda sadece bir sıra kaybettim."

"Yarışta performansımız ideal olmaktan uzaktı ama tüm sorunlara rağmen iki önemli puan kazandık. İyi bir ilerleme kaydettik, bu yüzden daha fazlasını başaramamış olmak biraz üzüntü verici."

"Yarış sorunsuz gitseydi, daha yukarılarda bitirebilirdik. Umarım tempomuzu sonraki yarışlara taşıyabiliriz."