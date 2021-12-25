Raikkonen: "Hâlâ Ferrari'nin son şampiyonu olmam şaşırtıcı"

Kimi Raikkonen, 2007'de Ferrari'ye katıldığı ilk yılda şampiyonluk ipini göğüslemiş ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fin pilot, o yıl sezonun son yarışında şampiyonluğunu ilan etti ve Ferrari o günden bu yana katıldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı. Ayrıca ekibin son takımlar şampiyonluğu da 2008 yılında yani Raikkonen takımdayken geldi.

Raikkonen, 2021 sezonunun ardından uzun kariyerini "Ferrari'nin son şampiyonu" olarak noktalarken, kendisine bu durum soruldu.

Beyond the Grid'e konuşan Raikkonen, Ferrari'nin son şampiyonu olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, "Evet, ancak böyle gitti."

"Bazen kazanmaya yaklaşıyorlar."

"2018'de oradan ayrıldığımda, onlara en iyisini diledim ve umarım bu durum yakında değişir."

"Henüz olmadı ama kim bilir? Belki gelecek yıl [veya] yakın gelecekte değişebilir." dedi.

Fin pilot, şampiyon olmasının güzel olduğunu ancak hayatında pek fazla şeyi değiştirmediğini belirtti.

"Şampiyon olmak elbette güzel bir şey. Sonuçta hepimiz şampiyon olmak adına buradayız. Ne yazık ki her yıl sadece bir kişi kazanıyor ve geçmişe baktığınızda, çoğunu aynı kişiler kazanmış durumda."

"Bu, her zaman yapmak istediğim bir şeydi ve kazanmayı başardım. Ayrıca bunu Ferrari ile yaptım, bunu onlarla kazanmak kesinlikle güzeldi."

"Yine de kağıt üstünde daha iyi görünse de, hayatımda herhangi bir fark yaratmadığını düşünüyorum. İnsanların farklı düşünmesi anlamsız, onlar şampiyonluk kazandığınızda veya kazanmadığınızda size farklı şekilde bakıyorlar."

2007, Raikkonen'in şampiyonluk için yarıştığı tek yıl değildi fakat uzun Formula 1 kariyerindeki tek şampiyonluğuydu.

Buna rağmen, daha fazlasını kazanamadığı için pişmanlık duymuyor.

Raikkonen, yeteneğinin daha fazla şampiyonluğu hak edip etmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Gerçekten umrumda değil."

"Her zaman yapma şansım olsaydı bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğimi söyledim. Bir şeyi değiştirmek, daha fazla yarış veya şampiyonluk kazanacağım anlamına gelmez, çünkü bir şeyi değiştirirseniz, belki de bugün burada olmazdık."

"Yani hayatım muhtemelen farklı olurdu."

"Birkaç kez mücadele ettim ve başaramadım. Fakat bu, yarışın bir parçası."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images