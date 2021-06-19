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Raikkonen: "Hafta sonuna fena başlamadık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, takımın cuma günü ortaya koyduğu performansı överken, hafta sonuna olumlu bir performansla başladıklarına dikkat çekti.

Raikkonen: "Hafta sonuna fena başlamadık"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cumartesi günkü ikinci antrenman seansında ilk ona girmeyi başardı ve seansı dokuzuncu sırada noktaladı.

İtalyan ekip hem tek tur hem de uzun sürüşlerde ilk ona oldukça yakın görünüyordu hatta belli noktalarda puan alabilecek seviyedeydi.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen şöyle dedi: "O kadar da kötü olduğumuzu söyleyemem. Hatta daha iyi bir turla birkaç sırada daha yukarıda olabileceğimi hissediyorum."

"Sıralama turlarında burada bir yerde, yani ilk onda yer alabilmeyi umuyoruz."

"Her zaman olduğu gibi gece mühendislerle daha fazla şey bulmaya çalışacağız ve araçtan biraz daha fazlasını elde edebiliriz. Fakat şimdiye kadar kötü bir başlangıç değil."

Antonio Giovinazzi ise ise ilk seansta 12. en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta 11. sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan İtalyan pilot, "Hafta sonu için iyi bir başlangıç yaptık ve sıralama turları öncesi kendimizden eminiz."

"Şartlar kolay değildi, çok fazla rüzgar vardı ve yol tutuş düşüktü. Fakat yarın için de durum benzer olacak."

"Bu yüzden aracın davranışlarından %100 memnun olmama rağmen ilk onun hemen dışında olmak, bu gece biraz gelişmeyi başarırsak sıralama turlarında son bölüme kalmak için muadele edebileceğimiz anlamına geliyor."

"Sahip olduğumuz görev bu ve eğer rakiplerimizden daha iyi bir iş yapabilirsek, iyi bir cumartesi günü geçirebiliriz."

"Şimdi bazı iyi toplantılar yapacağız ve cumartesi günü neler getireceğini göreceğiz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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