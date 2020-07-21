Raikkonen: "Hafta sonu bizim için bir felaketti"

Kimi Raikkonen, Macaristan'da çok kötü bir hafta sonunu geride bıraktı.

Fin pilot, sıralama turlarında takım arkadaşı Antonio Giovinazzi de dahil olmak üzere tüm pilotlara geçildi ve yarışa son sıradan başladı.

Startta aracını gridde yanlış şekilde konumlandırdığı için beş saniye zaman cezası alan Raikkonen, damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Raikkonen "unutulması gereken" ve "felaket" bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

2007 dünya şampiyonu, startta yanlış yerde durmasıyla ilgili şöyle dedi: "Asfalt kaygandı, biraz fazla ilerledim ve başlangıç pozisyonunu kaçırdım. Bu utanç verici. Aracı geri kaydıracak zaman yoktu."

"Doğrusu sıralama turlarında aracın rekabet gücünü arttırmak için yapmamız gereken çok fazla şey var. Ancak yarış tempomuzdan emin olabiliriz."

"Bizim için -hafta sonu- tam bir felaketti. Her alanda gelişmemiz gerekiyor. Her şey çok basit. Aracı daha hızlı hale getirmeliyiz. Başka çaresi yok."

Raikkonen, geriden başlamanın yarışlarını zora soktuğunu söyledi.

"Yarış benim için hiç de kaotik değildi. Böyle geriden başladığınızda başarılı olmanız çok zor. Elimden gelen her şeyi yaptım ama puan kazanmak için yeterli olmadı."

"Aracın yarış temposu kötü değildi ve hatta başlangıçta birkaç sıra da kazandım. Ama griddeki hatam nedeniyle beş saniye zaman cezası aldım."