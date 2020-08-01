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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Raikkonen: "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor"

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Raikkonen: "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor"
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 05:22

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, her ne kadar temkinli kalmak istese de, kendileri için iyi bir cuma günü olduğunu ve güncellemelerin çalıştığını belirtti.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun yeni parçalara sahip olduğu Britanya'daki cuma gününde onuncu en iyi zamanı yaptı.

Alfa Romeo genel olarak daha iyi olsa da, bazı sürücüler en hızlı turlarını atarken kırmızı bayrağa denk geldiler ya da trafikte kaldılar.

Fin pilot, genel olarak olumlu konuşsa da temkinli olmaları gerektiğini belirtti.

"Bugün bir spin vardı ama bunda tuhaf bir şey yok. Sanırım yapmamız gereken programı yerine getirdik ve farklı şeyler denedik. Zaman tarafına bakarsanız durum, önceki yarışlara kıyasla daha umut verici görünüyor ancak henüz cuma günündeyiz ve bu yüzden yapılacak çok fazla iş var. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor ama yarın ne olacağını ki bilebilir? Koşullar biraz değişebilir. Bu yüzden normal işimizi yapacağız ve umarım önceki yarışlarda olduğundan daha iyi bir konumda olabiliriz."

"Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Tur zamanları iyimserlik veriyor ama dediğim gibi henüz cuma günündeyiz ve antrenman sonuçlarına bakarak güç düzenini yargılayamayız. Yarın hava açısından daha farklı olabilir ve o şartlarda bizi neyin beklediğini göreceğiz. Umarım önceki yarışlardan daha iyi bir pozisyonda yer alırız."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Editör Kemal Şengül

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