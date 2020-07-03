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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, go-kart yarışlarında oğluna karşı zorlanmış

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Raikkonen, go-kart yarışlarında oğluna karşı zorlanmış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Tem 2020 05:20

Alfa Romeo sürücüsü Kimi Raikkonen, yaptıkları go-kart yarışlarında oğlu Robin’e ayak uydurmakta bazen zorlandığını söyledi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen uzun arada Raikkonen, ailesiyle beraber Finlandiya ve İsviçre’de çokça vakit geçirdi.

Raikkonen’in eşi Minttu, iki hafta önce Instagram’dan Kimi ve Robin’in go-kart yarışlarını paylaşmış ve “Emin değilim ama Robin daha hızlı gibi gözüküyor.” şeklinde bir yorum belirtmişti.

 

Bu hafta sonu koşulacak olan Avusturya Grand Prix’si öncesinde Raikkonen, Robin’in ne kadar hızlı göründüğü sorulduğunda, oğluna karşı artık kiralık go-kartlarla zorlandığını belirtti. Ancak Fin sürücü, oğlunun rekabetçi olmadan önce bu aktiviteden zevk almaya odaklanmasını istediğini söyledi.

Raikkonen, “Nasıl karşılaştıracağımı bilmiyorum. Bu, eğlenmek için olmalı.”

“Bazı günler daha fazla tur atıyoruz. Ancak çocuklar bir gün bir şey yapmak isterken, diğer gün farklı bir şey yapmak istiyor. Eğlendiği sürece, asıl mesele bu.”

“Giderek hızlanıyor. Kiralık go-kartlarda yarışırken, artık onunla başa çıkamıyorum. Biraz daha beygir gücüne ihtiyacım var. Bunun dışında sorun yok.” ifadelerini kullandı.

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Abu Dhabi’deki 2019 sezon finalinden bu yana geçen yedi ay, Raikkonen’in 19 yıllık F1 kariyerindeki en uzun aralardan biri oldu.

Alfa Romeo geçtiğimiz sene takımlar şampiyonasını sekizinci sırada tamamlamıştı. Ancak Raikkonen, yeni sezon öncesinde grid sıralamasını tahmin etmek için çok erken olduğunu söyledi.

“Her sene testlerden sonuç çıkarmak imkansız. Birçok spekülasyon çıkar.”

“Ancak ilk yarışta gerçek hikayeyi her zaman görürüz. Açıkçası ilk yarışı daha yapamadık ve şimdi aylar sonra bunu yapacağız ve nerede olduğumuzu göreceğiz.”

“Ancak başka bir şey daha var. İnsanlar güncelleme getiriyor. Kim bilir. Nerede olduğumuzu ve diğerlerinin nerede olduğunu hafta sonu boyunca göreceğiz.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Editör Luke Smith

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