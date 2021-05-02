Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Alfa Romeo'nun Raikkonen'in cezası için yaptığı iptal başvurusu reddedildi Sonraki / Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kimi Raikkonen, Portekiz Grand Prix'sinde Alfa Romeo'dan takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ile yaşadığı temasın sorumluluğunu üstlendi ve direksiyon simidindeki tuşlarla uğraşırken dikkatinin dağıldığını belirtti.

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi

Finlandiyalı pilot, Portekiz'de gerçekleştirilen yarışta iyi başlayan isimlerden biriydi ve ilk turda iki sıra kazanmayı başardı. Fakat ikinci turun başında Alfa Romeo'sunun ön kanadını Giovinazzi'nin arka lastiğine dokundurdu.

Temasın ardından Raikkonen'in ön kanadı paramparça oldu ve aracının altına girdi. Bundan ötürü de ilk virajı dönemeyerek yarışa veda etti. Takım arkadaşı ise büyük temastan hasar olmadan kurtuldu ve yarışı 12. sırada bitirdi.

2007 F1 dünya şampiyonu, temasın kendi hatası olduğunu kabul etti ve Giovinazzi ile arasındaki kapanış hızını yanlış şekilde değerlendirdiğini belirtti. Fin pilot, tam o esnada direksiyon üzerindeki tuşlara baktığını da ekledi.

Raikkonen, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Genel anlamda benim hatamdı. Direksiyon üzerinde bir şeyleri kontrol ediyordum, son virajdan çıkarken yanlış yaptığım bir tuşu değiştirmek zorunda kalmıştım ve sonra [Giovinazzi'ye] doğru sürdüm, açık bir şekilde tamamen benim hatamdı." dedi.

Giovinazzi, temasın Alfa Romeo'sunun performansını ne kadar etkilediğini bilmediğini, ancak lastiği patlamadığı ve ciddi bir sorun yaşamadığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing retiring from the race

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing retiring from the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Giovinazzi, Autosport'a verdiği demeçte, "Henüz Kimi ile konuşmadım, fakat takım bana direksiyon üzerinde bir şeyi değiştirmeye çalıştığını söyledi, ancak sorun yok. Neyse ki lastiğim patlamadı ve sonrasında benim için temiz bir yarış oldu."

“Başlangıçta Fernando ile yarışmaktan epey keyif aldım ve sonunda Sebastian ile keyifli bir savaş vardı."

"12. sıradan başladık ve bugün Aston Martin sürücülerinden daha hızlıydık. Fakat Alpine sürücüleri kadar hızımız yoktu, bu yüzden ilk 10'a girmek için yeterli değildi.”

“Bence geçen yıldan daha iyi bir noktadayız, ama yine de ilk 10 için yeterli değil. Bu yüzden tıpkı bu yarışta olduğu gibi kimse yarış dışı kalmadığında puan almak zor oluyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo'nun Raikkonen'in cezası için yaptığı iptal başvurusu reddedildi

Önceki haber

Alfa Romeo'nun Raikkonen'in cezası için yaptığı iptal başvurusu reddedildi

Sonraki haber

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Haydn Cobb

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

5s
2
Formula 1

Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”

25 dk
3
Formula 1

Leclerc: "Beşincilik mümkündü"

3s
4
Formula 1

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"

6s
5
Formula 1

Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''

50 dk
Son Haberler
Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki değerli ''anı'' açıkladı
F1

Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki değerli ''anı'' açıkladı

0dk
Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”
F1

Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”

25dk
Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''
F1

Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''

50dk
Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş
F1

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş

1s
Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi
F1

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi

1s
Son Videolar
Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Daha fazlası
Haydn Cobb
Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı
MotoGP

Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı

Al-Attiyah, Dakar galibiyetini almak için "iki önemli etap" kazanmayı hedefliyor
Dakar

Al-Attiyah, Dakar galibiyetini almak için "iki önemli etap" kazanmayı hedefliyor

Verstappen, Red Bull'un uyarısına neden karşı çıktığını açıkladı 70. Yıl Dönümü GP
Formula 1

Verstappen, Red Bull'un uyarısına neden karşı çıktığını açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”
Formula 1 Formula 1

Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”

Leclerc: "Beşincilik mümkündü"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Beşincilik mümkündü"

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"

Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş

Alonso: "Yarıştan keyif aldım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yarıştan keyif aldım"

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi

Son Haberler

Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”
Formula 1 Formula 1

Marko: “Red Bull, yarışı, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybetti”

Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Valtteri kendini iyi toparladı''

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.