Raikkonen, Giovinazzi ile olan temasta suçu üstlendi

Finlandiyalı pilot, Portekiz'de gerçekleştirilen yarışta iyi başlayan isimlerden biriydi ve ilk turda iki sıra kazanmayı başardı. Fakat ikinci turun başında Alfa Romeo'sunun ön kanadını Giovinazzi'nin arka lastiğine dokundurdu.

Temasın ardından Raikkonen'in ön kanadı paramparça oldu ve aracının altına girdi. Bundan ötürü de ilk virajı dönemeyerek yarışa veda etti. Takım arkadaşı ise büyük temastan hasar olmadan kurtuldu ve yarışı 12. sırada bitirdi.

2007 F1 dünya şampiyonu, temasın kendi hatası olduğunu kabul etti ve Giovinazzi ile arasındaki kapanış hızını yanlış şekilde değerlendirdiğini belirtti. Fin pilot, tam o esnada direksiyon üzerindeki tuşlara baktığını da ekledi.

Raikkonen, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Genel anlamda benim hatamdı. Direksiyon üzerinde bir şeyleri kontrol ediyordum, son virajdan çıkarken yanlış yaptığım bir tuşu değiştirmek zorunda kalmıştım ve sonra [Giovinazzi'ye] doğru sürdüm, açık bir şekilde tamamen benim hatamdı." dedi.

Giovinazzi, temasın Alfa Romeo'sunun performansını ne kadar etkilediğini bilmediğini, ancak lastiği patlamadığı ve ciddi bir sorun yaşamadığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing retiring from the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Giovinazzi, Autosport'a verdiği demeçte, "Henüz Kimi ile konuşmadım, fakat takım bana direksiyon üzerinde bir şeyi değiştirmeye çalıştığını söyledi, ancak sorun yok. Neyse ki lastiğim patlamadı ve sonrasında benim için temiz bir yarış oldu."

“Başlangıçta Fernando ile yarışmaktan epey keyif aldım ve sonunda Sebastian ile keyifli bir savaş vardı."

"12. sıradan başladık ve bugün Aston Martin sürücülerinden daha hızlıydık. Fakat Alpine sürücüleri kadar hızımız yoktu, bu yüzden ilk 10'a girmek için yeterli değildi.”

“Bence geçen yıldan daha iyi bir noktadayız, ama yine de ilk 10 için yeterli değil. Bu yüzden tıpkı bu yarışta olduğu gibi kimse yarış dışı kalmadığında puan almak zor oluyor." dedi.