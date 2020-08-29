Raikkonen: "Geliştirilmesi gereken çok şey var"

Alfa Romeo, antrenman turlarında Ferrari fabrika takımı sürücülerinin önünde yer almayı başardı.

Kimi Raikkonen, seansın ardından verdiği demeçte, kendileri için iyi bir cuma günü olsa da geliştirilmesi gereken çok fazla şey olduğunu belirtti.

"Benim için nispeten basit bir Cuma günü oldu. Her zaman olduğu gibi geliştirilmesi gereken çok şey var ve eğer her şeyi bir araya getirirsek, biraz daha rekabetçi olabiliriz."

"Hâlâ çok erken bir noktadayız. Bugün yaptıklarımızın üzerine eklememiz ve yarın önemli olduğu zaman nerede olacağımızı görmemiz gerekiyor. "

Antonio Giovinazzi ise ilk seansta yaşadığı sorun nedeniyle çok fazla vakit kaybetti. Fakat sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı hedefliyor.

"İlk seansı kaçırmak harika değildi, ancak öğleden sonra iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardık. Kaybettiğimiz zamanın bir kısmını kazandık. Araçta kendimi iyi hissettim ve böyle olduğunda her şey daha kolay hale geliyor. Bu yüzden şimdi mutluyum."

"Umarım bu gece biraz daha fazla performans bulabiliriz ve yarın nerede olacağımızı görebiliriz. Hava durumu yarış için büyük bir soru işareti. Ancak odak noktamız kesinlikle sıralama turları. Hedefim ilk kez ikinci bölüme kalmak."