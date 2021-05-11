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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Raikkonen: "Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, ilk onun hemen dışında tamamladıkları İspanya GP'nin ardından gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Raikkonen: "Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor"

Kimi Raikkonen, İspanya'da gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans sergiledi ve gerilerden başlamasına rağmen, uzun bir ilk bölüm geçirip, yarışın sonunda ilk ona çok yaklaştı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'i de geçen Fin pilot, yarışı 12. sırada tamamladı ve iyi performansına rağmen puan alamadı.

Yarışın ardından konuşan Raikkonen, "Gerçekten güzel hissettiren bir araçla yapabileceğimizin en iyisini yaptık. İyi bir ilk tur geçirdim, birkaç yer kazandım ve sonra uzun bir ilk bölüme sahiptik."

"Her zaman tek pit stop yapmayı planlıyorduk ve bugün bu stratejinin seçebileceğimizin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Maalesef bir kez daha puan almaya çok yaklaşmamıza rağmen yarıştan puansız ayrıldık."

"Yarışta sadece bir aracın yarış dışı kalması bize yardımcı olmadı fakat hâlâ eksik olan o son kısmı bulmak için çalışmaya devam etmek zorundayız." dedi.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, takımın gelişimini sürdüreceğini dile getirdi.

"Bulunduğumuz orta gruptaki tüm araçlarla savaşabileceğimizi kanıtladığımız bir başka yarıştı. Ancak yarış sonuçları bunu yansıtmıyor."

"Sadece bir araç yarış dışı kalmasına rağmen ilk onun hemen dışında olmak, herhangi bir fırsattan faydalanmak için doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu gösteriyor."

"Fakat ilk ona girebilmek için gelişmemiz gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Cesaretimizi kaybetmiyoruz, zaten büyük bir ilerleme kaydettik ve durmayı düşünmüyoruz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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