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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Gelecek yıl bundan daha iyi bir yerde olacağız"

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Raikkonen: "Gelecek yıl bundan daha iyi bir yerde olacağız"
Ekleyen:
, Editör

Kimi Raikkonen, Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Alfa Romeo bu yıl Williams ve Haas'la beraber gridin en yavaş üç takımından bir tanesi konumunda yer alıyordu.

Bu yıl sadece dört puan alan Raikkonen, gelecek yılın aracı hakkında şöyle dedi: "Hiçbir şey garanti değil. Gelecek yıl hemen hemen aynı araçlar olacak. Bazı kural değişiklikleri de var ve umarım önümüzdeki yıl daha güçlü oluruz. Motor tarafında biraz geride kaldık ve en azından yeni bir motorun geldiğini biliyoruz. Bunun bizi nereye koyacağını göreceğiz."

"Eminim şu anda sahip olduğumuzdan daha iyi bir yerde olacağız. Ama elimizde olmayan ve gelecek yıl göreceğimiz pek çok şey var. Gelecek yılki değişiklikler de önemli ve bence bunlar büyük değişiklikler. Yani yere basma gücü anlamında ne kadar kayıp olacak? Ne kadar gelişebiliriz ve diğerleri ne kadar iyileşir? Bu yüzden gelecek yıl nerede olacağımızı görmek için beklememiz gerekiyor. Umarım daha iyi yerde oluruz."

Grosjean'ın kazası

Raikkonen, Romain Grosjean'ın kazasının kendisini F1'deki geleceğini tekrar düşünmeye itip itmediği sorulduğunda, "Hayır. Pek de değil. Açıkçası her kazanın farklı olduğunu düşünüyorum ve açıkçası yangın, o kazayı normalde olduğundan çok daha kötü hale getirdi. Ama sanırım yangınlar görmeye alışık değiliz ve orada olanların hepsi kötüydü... Yine de sonuç iyi oldu."

"Elbette bazı yanıkları vardı, vücudunun bazı yerleri hasar aldı. Ama genel olarak iyi durumd ave bu yüzden önemli olan tek şey bu. Ama görsel anlamda böyle bir şey gördüğünüzde veya bu kadar büyük bir yangın olduğunda, sonunda iyi bitmeyeceğini düşünüyorsunuz. Neyse ki her şey yolunda gitti. Yani bence pek çok şey yanlış zamanda yanlış yerde oldu. Sonunda da kötü bir şey ortaya çıktı. Ama sorun yok."

Alonso'nun genç sürücü testine katılması

Raikkonen'e Fernando Alonso'nun genç sürücü testine katılması da soruldu ve Fin pilot, "Bu konuda hiçbir şey düşünmüyorum. Bunu duydum. Yani ben testin farklı şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum, daha fazla gün olmalıydı. Oysa bir günde bitiyor."

"Ama sonunda herhangi bir sorun görmüyorum. Yani, bunu düşünmüyorum. Kimin sürüş yaptığına bakmıyorum. Bu açıdan bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok." dedi.

Schumacher'in F1'e gelişi

Son olarak Haas'la F1'e adım atacak Mick Schumacher için, "F1'e gelecek olması harika. Bence bunun olacağını biliyorduk, sadece zaman meselesiydi. F1'de başka bir Schumacher görmek harika! Onu tanıyorum. Genel olarak iyi bir çocuk, kontrata sahip olması gelecek yıl yarışması harika." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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