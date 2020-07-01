Raikkonen: "Geleceğime karar verme konusunda acelem yok"

40 yaşındaki Kimi Raikkonen, bu yıl Formula 1'deki 18. sezonunu geçirecek. 2001'de Formula 1'e adım atan Raikkonen, şimdiye kadar 313 Grand Prix'ye katıldı.

2007'de Ferrari ile şampiyon olan Raikkonen, şimdilerde Alfa Romeo'da yarışıyor ve kontratı yıl sonunda bitiyor.

Raikkonen, “Kariyerim boyunca çok fazla değiştiğimi sanmıyorum. Elbette yıllar geçtikçe, her şey bir şekilde değişiyor. Büyüyorsunuz. Yeni şeyler öğreniyorsunuz ve çeşitli deneyimler kazanıyorsunuz. Gençken genellikle başka şeylerle ilgileniyorsunuz."

"Bu yıl ailemle birlikte çoğunlukla Finlandiya'daydım, sıradan işler yapıyordum. Hiçbir yere gitmedik ve benim için bu dönem bir tatil gibiydi. Hiçbir yere uçmam gerekmediği için iyiydi, normal olduğunu düşündüğüm bir hayattı. Çünkü Formula 1, pek çok yönden normal değil. Sonuçta, her şeyden önce bir iş. Sıradan yaşam hakkında konuşursak, yarışın bununla hiçbir ilgisi yok. Çok zamanınızı alıyorlar, ama temel değiller. Hayatta Formula 1'den daha önemli şeyler var."

"Geleceğe gelirsek, henüz bunu düşünmüyorum. Karar vermek için acelem yok. Her şeyin nasıl gideceğini göreceğiz. Yarışların nasıl ilerlediğine bakmak lazım. Sonrasında neler olacağını anlayacağız." dedi.