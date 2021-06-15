Raikkonen: "Fransa'da baştan sona hatasız bir hafta sonu geçirmeliyiz"

Alfa Romeo, hem Monako hem de Bakü'de birer puan almayı başardı ve şimdi Fransa GP yapılacak. Paul Ricard geçen yıl Formula 1'e ev sahipliği yapmamıştı.

Fakat 2019'daki son yarışta Kimi Raikkonen yedinci sırada finiş görerek takımına altı puan getirmeyi başarmıştı.

Fransa GP öncesi konuşan 2007 dünya şampiyonu, "Son yarışta puan almak olumlu bir şeydi ama takımdan ve araçtan daha fazlasını elde etmek istiyoruz. Fransa'daki bir sonraki yarışta tavrımız değişmeyecek."

"Orada orta grup çok yakın olacak ve Cuma gününden Pazar gününe kadar her şeyi doğru yapmak gerekecek. Faklar çok küçük ve puan kazanma fırsatı ile ilk on dışında bitirmek arasında pek bir fark yok." dedi.

Antonio Giovinazzi ise kendisi adına şanssız geçen Bakü sonrası Fransa'da iyi bir sonuç umuyor.

"Fransa'da piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bazı büyük adımlar attığımızı biliyoruz ve tek ihtiyacımız olan şey, yapabileceklerimizi gösterebilmek için temiz bir hafta sonu geçirmek. Paul Ricard'daki pist, temiz bir hafta sonu geçirmemize yardım etmeli."

"Bu, arka arkaya yapılacak üç yarıştan ilki ve bu da, yarış anlamında yoğun bir ay geçireceğimiz anlamına geliyor. Puan kazanmak, sadece rakiplerimizden daha hızlı olup olmayacağımıza değil, aynı zamanda gridin ortasındaki diğer takımlardan daha verimli çalışıp çalışmamamıza da bağlı."

"Fakat iyi bir sonuç elde edeceğimize inancım tam."

Takım patronu Frederic Vasseur de hedefi puan almak olarak belirlemiş durumda.

Vasseur, "Puan serimizi üç yarışa çıkarma hedefiyle Paul Ricard'a gidiyoruz."

"Sonunda, ortaya koyduğumuz tüm iyi çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık ve takımının ortaya çıkarabileceği çok daha fazla potansiyel olduğunu biliyoruz fakat aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için sorunsuz bir hafta sonu geçirmenin çok önemli olduğunu da biliyoruz."

"Bakü'deki kaotik sıralama turları ve olaylı yarış, aracımızın gerçek hızını bir şekilde maskeledi: Umarım Fransa gerçekten yapabileceğimiz şeyleri gösterebiliriz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images