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Raikkonen: "Formula 1'le ilgili anılarım, sonsuza dek benimle kalacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Kimi Raikkonen, kariyerinin son Formula 1 yarışının ardından artık normal hayatın tadını çıkaracağını fakat F1'deki dönemini unutmayacağını söyledi.

Raikkonen: "Formula 1'le ilgili anılarım, sonsuza dek benimle kalacak"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, kariyerinin son Formula 1 yarışına geçtiğimiz pazar günü katıldı ve yaşadığı sorunların ardından yarışa veda etti.

Frenlerinde problem olan Fin pilot, önce spin atıp bariyerlere çarptı, sonra da aracındaki problem nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Böylelikle Raikkonen, 19 sezonluk F1 kariyerine son noktayı koymuş oldu. 2007 dünya şampiyonu, kariyeri boyunca 21 galibiyet, 103 podyum, 18 pole pozisyonu ve 46 en hızlı tur elde etti.

Fin pilot, son yarışı hakkında şöyle konuştu: "Bugünkü yarış umduğumuz gibi gitmedi fakat birçok kişinin takdirlerini dile getirdiğini görmek güzeldi."

"Pit stoptan sonra bir problem yaşadık, bugün yarışı bırakmamıza sebep olan teknik bir problemdi."

"Tekerlek somunuyla ilgili küçük bir sorunumuz vardı. bu yüzden benim için her şey planlanandan önce bitti."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, spins off and clips a barrier

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, spins off and clips a barrier

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yarışlar böyledir, bazen işler harika gider, bazense de gitmez ama bugünkü sonuç, kariyerim hakkındaki düşüncelerimi  hiç etkilemiyor."

"Artık normal hayata geçebildiğim için çok mutluyum ve bunun için sabırsızlanıyorum"

“Bu şekilde yaşadığınızda, diğer her şeyi unutmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa artık özgür olacağım. Çocuklarımla vakit geçirip, onların büyüyüşlerini görebileceğim için çok mutluyum. Bu harika bir şey."

"Normal bir hayat, yani ailemle birlikte yarış pistlerinin uzağında geçirebileceğim bir hayat için sabırsızlanıyorum."

"Artık gerçekten bir şeyler yapmayı planlayabiliriz çünkü F1'de yarışırken plan yapmak zor oluyor."

"Elbette yıllar içinde tanıştığım birçok harika insanı özleyeceğim. 20 yıl çok çabuk geçti, bir sürü anım oldu. Bazıları iyi, bazıları kötü... Fakat hepsi sonsuza kadar benimle kalacak."

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