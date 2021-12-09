Raikkonen: "Formula 1'deki arkadaşlığı özleyeceğim"

42 yaşındaki Raikkonen, bu yılın başlarında sezon sonunda F1'den emekli olacağını açıkladıktan sonra Abu Dhabi'de 349. ve son Formula 1 yarışına çıkacak.

2001'de Sauber ile F1'e giren ve 2007'de Ferrari ile dünya şampiyonluğunu kazanan Raikkonen, böylece 20 senelik kariyerini noktalayacak. Raikkonen ayrıca McLaren ve Lotus için yarıştı, ardından kariyerinin son senelerinde Ferrari ve Sauber - şimdi Alfa Romeo - ile ikinci kez yarıştı.

Raikkonen Perşembe günü Abu Dhabi'de son hafta sonu öncesinde kendini "iyi" hissettiğini ve "bitmesini dört gözle beklediğini" söyledi.

Raikkonen, "Tekrar yarışmak güzel olacak, umarım iyi bir hızımız olur, böylece biraz eğlenebiliriz."

"Ancak sezonu bitirmek ve artık yarış programı konusunda endişelenmeme gerek olmaması için sabırsızlanıyorum." dedi.

Raikkonen, Pazar günkü yarış için duygusal olacağından şüpheliydi ancak kariyeri boyunca yakın ilişki kurduğu padoktaki insanları özleyeceğini kabul etti.

Raikkonen, "Birlikte çalıştığım birçok insanla tanıştım, birçok iyi insanla tanıştım ve bazılarımız arkadaş olduk."

"Genelde zaten o kadar meşgulüz ki, arkadaş olduğumuzu söylemek için pek uygun bir yer olmuyor. Burası gerçekten bir şey yapmak için zamanın olduğu yer değil."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“İstersek tüm güçlüklerin dışında bir yerde buluşabiliriz. Bence özleyeceğim bir şey daha varsa, o da yarışmak olur ama muhtemelen daha iyi, saf yarış için daha eğlenceli başka yarış serileri var."

"Bu yüzden söylemek imkansız." dedi.

Raikkonen, Formula 1'de zirveye 2007'de Ferrari ile dünya şampiyonluğunu kazandığında ulaştı ve dramatik bir finalde Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'yu tek bir puanla mağlup etti.

Fin pilot, F1'deki en iyi anı olarak şampiyonluğunu seçti ve kariyerinin daha az başarılı olduğu dönemlerin "oyunun bir parçası" olduğunu kabul etti.

Raikkonen, "Uzun yıllar ne yaparsanız yapın, bunlara sahip olacaksın, bence sorun değil."

"Bununla ilgili bir sorun yok. İyi mi yoksa kötü mü olacağına karar verecek olan çok küçük şeyler. İyi bir arabanız varsa, o zaman bu küçük şeyler bir şekilde sonucu belirleyecektir."

“Çok güzel anılarım var, hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama böyle, çünkü çok zaman alıyor."

“Burası benim için hiçbir zaman hayatımdaki en önemli şey olmadı. Bu yüzden sona ermesi güzel ve normal bir hayat için sabırsızlanıyorum." dedi.