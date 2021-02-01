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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Formula 1'de olmaktan keyif alıyorum"

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Raikkonen: "Formula 1'de olmaktan keyif alıyorum"
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, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, Formula 1'de yarışmaktan hâlâ keyif aldığını dile getirdi.

Kimi Raikkonen, 2000'lerin başından bu yana gridde yer alıyor ve 2007'de dünya şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

2014'te Ferrari'ye geri döndükten sonra burada kariyerini sona erdireceği düşünülen Fin pilot, 2019'da sürpriz şekilde Alfa Romeo'ya geçiş yapmıştı.

Takım geçen yıl gridin en yavaş üç ekibinden biriydi ve bu yüzden Raikkonen'in emekli olabileceği düşünülüyordu. Ancak Fin pilot 2021'de de gridde kalmayı seçti.

2007 Dünya Şampiyonu, Hollanda Dergisi Formule 1'e verdiği demeçte, "En iyi takımlardan birisi için sürseniz bile yarışlar kazanabileceğinizin garantisi yok."

“Şu anda bir takımın baskınlığı var ve diğer 18 aracın şansı çok az. Bu yüzden nadiren kazanabilirsiniz. Ancak yine de sürüş yapmaktan ve yaptığım işten keyif alıyorum."

"Her zaman aracı daha hızlı yapmaya ya da daha iyi sürmeye çalışıyorum. Bunu hâlâ yapabiliyorum ve bu yüzden devam etmek istiyorum."

“Artık keyif almasaydım, bırakırdım. Dünyayı dolaşarak zamanımı boşa harcamak istemem."

"Burada devam etmemin önkoşulu bu." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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