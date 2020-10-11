Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!
2008 Türkiye GP'de Rubens Barrichello, kariyerinin 257. yarışına çıkarak uzun zamandır Riccardo Patrese'de bulunan "Formula 1'in en çok yarışan pilotu" rekorunu kırmıştı. Ancak o rekor bugün, hiç beklenmeyen bir isim, Kimi Raikkonen tarafından kırıldı.
Patrese, 1993 Avustralya GP'de son yarışına çıktığında 256 yarışlık F1 kariyerini sonlandırdı. Bu, F1 tarihinde en çok yarışan pilot olduğu manasına geliyordu.
Bu rekorun kırılması yaklaşık 15 sene sürdü. Barrichello 2008 Türkiye GP'de 257. yarışına çıkarak rekoru kırdı ve 2011 Brezilya GP'de son yarışına çıktığında 323 yarış ile rekoru yeni bir seviyeye taşıdı.
Bu süreçte Patrese'nin uzun yıllar elinde tuttuğu rekor sayıyı geçen çok sayıda isim oldu. 2012'de kariyerini noktalayan efsane pilot Michael Schumacher, 307 yarış ile 2. sıraya yükselirken ardından geçen sene sonunda 312 yarışa ulaşan Fernando Alonso 2. sırayı ele geçirdi.
Ancak bu rekor, 2020 Eifel GP itibariyle Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen tarafından kırıldı.
2019 Rusya GP'de 308. yarışına çıkarak Schumacher'in yarış sayısını geride bırakan Raikkonen, 2020 Nürburgring yarışında 323. yarışına başlayarak bu rekora ortak oldu. Raikkonen bir sonraki yarış itibariyle rekorun tek sahibi olacak ve emekli olana kadar rekoru iyileştirmeyi sürdürecek.
Formula 1 tarihinde en çok yarışan 20 pilotu sizler için derledik...
Kimi Raikkonen, 323 yarış (Eifel GP itibariyle)
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Rubens Barrichello, 323 yarış
Fotoğraf: XPB Images
Fernando Alonso, 312 yarış
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Michael Schumacher, 307 yarış
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, 306 yarış
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Felipe Massa, 269 yarış
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, 260 yarış
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Riccardo Patrese, 256 yarış
Fotoğraf: Sutton Images
Jarno Trulli, 252 yarış
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, 250 yarış
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
David Coulthard, 246 yarış
Fotoğraf: Sutton Images
Giancarlo Fisichella, 229 yarış
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Mark Webber, 215 yarış
Fotoğraf: Sutton Images
Gerhard Berger, 210 yarış
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, 208 yarış
Fotoğraf: LAT Images
Nico Rosberg, 206 yarış
Fotoğraf: ADAC Motorsport
Nelson Piquet, 204 yarış
Fotoğraf: LAT Images
Jean Alesi, 201 yarış
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Alain Prost, 199 yarış
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, 194 yarış
Fotoğraf: LAT Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik