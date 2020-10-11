Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!

Patrese, 1993 Avustralya GP'de son yarışına çıktığında 256 yarışlık F1 kariyerini sonlandırdı. Bu, F1 tarihinde en çok yarışan pilot olduğu manasına geliyordu.

Bu rekorun kırılması yaklaşık 15 sene sürdü. Barrichello 2008 Türkiye GP'de 257. yarışına çıkarak rekoru kırdı ve 2011 Brezilya GP'de son yarışına çıktığında 323 yarış ile rekoru yeni bir seviyeye taşıdı.

Bu süreçte Patrese'nin uzun yıllar elinde tuttuğu rekor sayıyı geçen çok sayıda isim oldu. 2012'de kariyerini noktalayan efsane pilot Michael Schumacher, 307 yarış ile 2. sıraya yükselirken ardından geçen sene sonunda 312 yarışa ulaşan Fernando Alonso 2. sırayı ele geçirdi.

Ancak bu rekor, 2020 Eifel GP itibariyle Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen tarafından kırıldı.

2019 Rusya GP'de 308. yarışına çıkarak Schumacher'in yarış sayısını geride bırakan Raikkonen, 2020 Nürburgring yarışında 323. yarışına başlayarak bu rekora ortak oldu. Raikkonen bir sonraki yarış itibariyle rekorun tek sahibi olacak ve emekli olana kadar rekoru iyileştirmeyi sürdürecek.

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