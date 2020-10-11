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Formula 1 / Galeri

Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!

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Raikkonen, Formula 1 tarihinin en çok yarışan pilotu oldu!
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2008 Türkiye GP'de Rubens Barrichello, kariyerinin 257. yarışına çıkarak uzun zamandır Riccardo Patrese'de bulunan "Formula 1'in en çok yarışan pilotu" rekorunu kırmıştı. Ancak o rekor bugün, hiç beklenmeyen bir isim, Kimi Raikkonen tarafından kırıldı.

Patrese, 1993 Avustralya GP'de son yarışına çıktığında 256 yarışlık F1 kariyerini sonlandırdı. Bu, F1 tarihinde en çok yarışan pilot olduğu manasına geliyordu.

Bu rekorun kırılması yaklaşık 15 sene sürdü. Barrichello 2008 Türkiye GP'de 257. yarışına çıkarak rekoru kırdı ve 2011 Brezilya GP'de son yarışına çıktığında 323 yarış ile rekoru yeni bir seviyeye taşıdı.

Bu süreçte Patrese'nin uzun yıllar elinde tuttuğu rekor sayıyı geçen çok sayıda isim oldu. 2012'de kariyerini noktalayan efsane pilot Michael Schumacher, 307 yarış ile 2. sıraya yükselirken ardından geçen sene sonunda 312 yarışa ulaşan Fernando Alonso 2. sırayı ele geçirdi.

Ancak bu rekor, 2020 Eifel GP itibariyle Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen tarafından kırıldı.

2019 Rusya GP'de 308. yarışına çıkarak Schumacher'in yarış sayısını geride bırakan Raikkonen, 2020 Nürburgring yarışında 323. yarışına başlayarak bu rekora ortak oldu. Raikkonen bir sonraki yarış itibariyle rekorun tek sahibi olacak ve emekli olana kadar rekoru iyileştirmeyi sürdürecek.

Formula 1 tarihinde en çok yarışan 20 pilotu sizler için derledik...

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Kimi Raikkonen, 323 yarış (Eifel GP itibariyle)

Kimi Raikkonen, 323 yarış (Eifel GP itibariyle)
1/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Raikkonen, 323 yarış ile Barrichello'nun rekoruna ortak oldu. Bir sonraki yarıştan itibaren emekli olana kadar bu rekoru ileriye taşıyacak.

Rubens Barrichello, 323 yarış

Rubens Barrichello, 323 yarış
2/20

Fotoğraf: XPB Images

Fernando Alonso, 312 yarış

Fernando Alonso, 312 yarış
3/20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Michael Schumacher, 307 yarış

Michael Schumacher, 307 yarış
4/20

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, 306 yarış

Jenson Button, 306 yarış
5/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Button normalde 2016 sonunda Formula 1 kariyerini noktalamıştı ancak 2017'de Monaco GP'ye katılmayarak Indy 500'de mücadele eden Fernando Alonso'nun yerine tek seferliğine dönüş yapmıştı.

Felipe Massa, 269 yarış

Felipe Massa, 269 yarış
6/20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, 260 yarış

Lewis Hamilton, 260 yarış
7/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

*Eifel GP itibariyle

Riccardo Patrese, 256 yarış

Riccardo Patrese, 256 yarış
8/20

Fotoğraf: Sutton Images

Patrese 15 sene boyunca bu rekoru elinde bulundursa da, son senelerde takvimdeki yarış sayısının artmasının da etkisiyle birçok sürücü yarış sayısı açısından Patrese'Yi geride bıraktı.

Jarno Trulli, 252 yarış

Jarno Trulli, 252 yarış
9/20

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, 250 yarış

Sebastian Vettel, 250 yarış
10/20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Eifel GP itibariyle

David Coulthard, 246 yarış

David Coulthard, 246 yarış
11/20

Fotoğraf: Sutton Images

Giancarlo Fisichella, 229 yarış

Giancarlo Fisichella, 229 yarış
12/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mark Webber, 215 yarış

Mark Webber, 215 yarış
13/20

Fotoğraf: Sutton Images

Gerhard Berger, 210 yarış

Gerhard Berger, 210 yarış
14/20

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, 208 yarış

Andrea de Cesaris, 208 yarış
15/20

Fotoğraf: LAT Images

Nico Rosberg, 206 yarış

Nico Rosberg, 206 yarış
16/20

Fotoğraf: ADAC Motorsport

Nelson Piquet, 204 yarış

Nelson Piquet, 204 yarış
17/20

Fotoğraf: LAT Images

Jean Alesi, 201 yarış

Jean Alesi, 201 yarış
18/20

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Alain Prost, 199 yarış

Alain Prost, 199 yarış
19/20

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, 194 yarış

Michele Alboreto, 194 yarış
20/20

Fotoğraf: LAT Images

 

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu kırdı, Ricciardo podyuma çıktı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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