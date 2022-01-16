Raikkonen, Ferrari'sini satıyor

Ferrari'nin son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'in garajında önemli spor otomobiller yer alıyor ve İtalyan ekipte geçirdiği yıllar göz önüne alındığında, aralarında birden fazla Ferrari yer alması pek de sürpriz değil.

Fin pilot, garajında değişikliğe gitmeye karar vermiş olacak ki bunlardan birisini satılığa çıkardı.

İsviçreli Carstar firmasının bildirdiğine göre Raikkonen, Ferrari F12 TF spor otomobilini satışa çıkardı. 2016 yılında üretilen bu benzersiz aracın kalbinde, 800 beygirlik V12 motor yer alıyor.

Bu harika spor otomobil, 0'dan 200 km/s hıza 7.9 saniyede çıkıyor ve bu araçtan yaklaşık 800 tane üretildi.

Raikkonen'in Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı sezonda kullandığı F2007 ile aynı kırmızı tonuna sahip araç için yaklaşık 1.8 milyon euro isteniyor.

Merak edenler için aracın kilometresi sadece 1800!

Aracın satılık ilanı çok geçmeden yayından kaldırıldı. Görünüşe bakılırsa araç çoktan satılmış durumda.

Fin sürücünün, merkezi Freienbach olan Carstar'ı seçimi tesadüfi değil. Fin pilotun kendisiyle uzun süredir devam eden ticari bağları var.

Carstar, yoğun ilgi görmesinin ardından bir başka paylaşım daha yaparak, Fin pilotun daha önce bir başka Ferrari'sini daha sattıklarını belirtti.

O araç da Ferrari 488 Pista Piloti'ydi ve Raikkonen'in Formula 1'de yarıştığı 7 numarayı taşıyordu.

Hatta bu özel tasarımda, koltuk başlıklarında IceMan de yazıyordu. O aracın ne kadara satıldığı bilinmiyor.