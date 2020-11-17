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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Raikkonen: "Ferrari'nin toparlanamaması için bir sebep yok"

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Raikkonen: "Ferrari'nin toparlanamaması için bir sebep yok"
Ekleyen:
, Editör

Kimi Raikkonen, Ferrari'nin bu yıl geriye düşmesine rağmen yeniden ön tarafa dönmemesi için herhangi bir sebep göremiyor.

Ferrari bu yıl beklentilerin çok altında kaldı ve bir anda kendisini podyum mücadelesinin dışında ve hatta orta grupta buldu.

Takım şu anda şampiyonada altıncı sırada yer alıyor ve sezonu ilk üç içerisinde bitirmesi oldukça zor görünüyor.

Bazı isimler Ferrari'nin ancak yeni kurallarla birlikte çıkışa geçebileceğini düşünüyor.

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Ferrari'nin yaşadığı düşüşü daha önce de gördüğünü ve bundan geri dönmemeleri için herhangi bir sebep olmadığını söyledi.

Şimdi Alfa Romeo için yarışan eski Ferrari pilotu, İtalyan Automoto'ya "Bunun hakkında ne söylesem gerçekten bilmiyorum."

“Uzun yıllar Ferrari için sürdüm ve bu, bir yıl çok güçlü olup sonraki sezonda rekabetçi olmadıkları ilk sezon değil."

“2008'de şampiyonluk için savaşıyorduk ve 2009'da hiç rekabetçi değildik."

"Ferrari, 2019'da kazanan bir araca sahipti ve bu yıl değil. Yani mevcut durumla o dönem arasında bazı benzerlikler görüyorum."

“Bunlar, McLaren'da yarıştığım dönemde de oldu. Bir yıl rekabetçilerdi ve ertesi yıl oyunun dışına düştüler. Bunlar Formula 1'de çok sık gerçekleşen şeyler."

"Bu yıl motor tarafındaki bazı sorunlar Alfa Romeo olarak bizi etkiledi, ancak eminim ki gelişecekler. Bunu yapmamaları için hiçbir neden göremiyorum.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Kimi Raikkonen
Editör Kemal Şengül

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