Raikkonen: "Ferrari'deki baskı, diğer takımlardan büyük değil"

Kimi Raikkonen daha önce 2007-09 ve 2014-18 yılları arasında Ferrari'de yarıştı. Raikkonen, 2015-18 arasında Sebastian Vettel'in takım arkadaşıydı.

Vettel son birkaç yıldır istediği sonuçları alamıyor ve kendisiyle ilgili çok fazla eleştiri var.

Raikkonen bu konuda şöyle konuştu: "Ferrari''deki baskının diğer takımlardan daha farklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki eğer tüm gazeteleri okursanız, durum biraz daha kötü olabilir ama ben o şeylere tıpkı şimdi olduğu gibi hiç bakmadım."

"Mevcut durumdan hem ben hem de Sebastian memnun değil. Sonuçta iyi bir iş yapmadığınızda durum kolay değildir. Ama bu, oyunun bir parçası ve maalesef şu anda böyle bir noktadayız. Bunu geliştirmemiz gerekiyor fakat oradaki durumun farklı olduğunu söyleyemem. Ben orada olduğumda bazen kötü zamanlar geçiriyorduk ve İtalyan basını size karşı sert davranabiliyor. Ama durum bu. Gazeteciler, sonuçlar beklentileri karşılamadığında sizinle ilgili hoş olmayan şeyleri kolayca yazabiliyorlar ancak harika bir performans sergilediğinizde, sizden en iyi arkadaşlarıymışsınız gibi söz ediyorlar."

"İşlerin gidişatından memnun olmadığına eminim. Ama durum bu. Oranın baskı anlamında diğer yerlerden farklı olduğunu düşünmüyorum. Ferrari, Ferrari'dir ve insanlar, özellikle de İtalyanlar takımı çok destekliyor. Ama bunun oradaki çalışmalarınızı etkileyeceğini sanmıyorum. Bunun böyle olduğunu anlayacak ve bunu tersine çevirmenin bir yolunu bulacak kadar uzun süredir bu sporda."