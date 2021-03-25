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Raikkonen: "Ferrari motoru, geçen yıla kıyasla iyi bir adım"

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Perşembe günkü basın toplantısında verdiği demeçte her ne kadar tahminde bulunmalarının zor olduğunu söylese de, Ferrari motorunun geçen yıla kıyasla iyi bir adım olduğunu belirtti.

Raikkonen: "Ferrari motoru, geçen yıla kıyasla iyi bir adım"

Ferrari geçen yıl düzlüklerdeki en yavaş motora sahipti ve sezon boyunca hem fabrika takımı, hem de müşteri takımları epey zorluk çektiler.

Bu yıl Ferrari'nin yeni ünitesiyle yarışan Alfa Romeo, Bahreyn testlerinin dikkat çekici ekiplerinden bir tanesiydi.

Bahreyn GP öncesi Ferrari motorunun gelişimini değerlendiren 2007 dünya şampiyonu, "Evet, elbette biraz daha fazla beygir gücümüz var ve kesinlikle ileriye doğru bir adım oldu. Ancak pek çok yönden diğer üreticilerin de aynı şeyi yapmasını bekleyebilirsiniz ve her şey sizin ya da onların ne kadar geliştiğinize bağlı. Yine de durum geçen yıla göre daha iyi. Bu, doğru yönde atılmış bir adım. Ancak aynı şey araç için de geçerli. Her zaman daha fazlasını istersiniz fakat doğru yönde atılmış bir adım diyebilirim". dedi.

Sonrasında Fin pilotun takım arkadaşı Antonio Giovinazzi konuştu ve İtalyan sürücü, hem yeni motor hem de yeni araçtan övgüyle bahsetti.

"Güç ünitesinin geçen sezona göre daha iyi olduğu, sadece birkaç ay önce Bahreyn'de, yani aynı pistte elde edilen verilerden de görüleceği üzere oldukça açık."

"Ancak evet, bence aracımız da gelişiyor. Artık sürülebilirdik çok daha iyi. Özellikle testlerin ilk iki günü çok zordu ve çok fazla rüzgardı. Bu zorlu şartlarda aracı sürmenin çok daha kolay olduğunu hissettim."

"Yani evet, güç ünitesinden ve araçtan memnunuz. Tabii ki bunun sadece bir test olduğunu tekrarlamak istiyorum, sonuçta diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz."

Raikkonen, olumlu teste şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Evet, ama diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Sizden daha fazlasını bilmiyoruz. İstediğiniz kadar tahminde bulunabilirsiniz. Sıralama turlarında tablo oldukça net olacak ve dediğim gibi araç iyi davranıyordu. Yine de her zaman herkes gibi geliştirmemiz gereken şeyler var. Yine de gerçek hızı cumartesi günü göreceğiz ve o zaman ya mutlu ya da mutsuz olacağız." cevabını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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