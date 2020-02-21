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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Fena bir gün değildi"

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Raikkonen: "Fena bir gün değildi"
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 10:06

Kimi Raikkonen, C39'la Barcelona'daki ilk testinden memnun ayrılmış gibi görünüyor.

Kimi Raikkonen, perşembe günü yeni C39'u Barcelona testlerinde ilk kez kullandı ve günün en hızlı ismi olmayı başardı.

Gün içerisinde bir spin atan ve bitime kısa bir süre kala yolda kalan Fin pilot, buna rağmen çok sayıda tur atmayı başardı.

Raikkonen, "İlk test günüm için iyi bir gündü. Önemli olan, büyük bir sorun olmadan her şeyin iyi çalıştığının görülmesi."

"Şu andaki his oldukça olumlu, ama yine de ilk günlerdeyiz."

"Önümüzde daha uzun bir yol var ama sanırım geçen yıla göre bir adım daha ilerlemeyi başardık ve : bunun bizi nereye götüreceğini kim bilebilir? Ama şimdiye kadar çok iyi." dedi.

Sportif direktör Beat Zehnder ise şunları ekledi: "C39'la test yaptığımız bir başka değerli gündü. İnsanlar dereceler bakabilirler ancak şu anda bunun çok az önemi var. Odaklanacak olan ana şey sürücülerin ilk tepkileri ve elde ettiğimiz veriler."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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