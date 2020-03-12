Raikkonen: "F1'in yarışları devam ettirmesi muhtemelen doğru değil"

Avustralya GP, tüm uyarılara ve endişelere rağmen Liberty ile yerel makamların kararıyla bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Özellikle padoktaki personelin teste tabi tutulması ve Coronavirüs şüphesiyle kendilerini tecrit etmelerinin ardından virüs hakkındaki endişeler artıyor.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, tüm bu durum ortasında Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmesinin ne kadar mantıklı olduğunu sorguladı.

Yarışın yapılması için baskı yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Fin pilot, takımların karşı çıkması halinde yarışın yapılmayacağını söyledi.

Fin pilot, "Durumun böyle olmasının bizimle bir ilgisi yok. Burada olmamızın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Muhtemelen doğru değil."

"Ama bu bize bağlı değil, çünkü bizim kararımız değil. Eğer tüm takımların kararı yapılmaması yönünde olsaydı, muhtemelen burada olmazdık." dedi.

Avustralya Grand Prix Corporation, imza ve özçekim gibi taraftarlarla yapılan etkinlikleri iptal etmek gibi bir dizi risk yönetimi prosedürü uyguladı.

Sporun en popüler sürücülerinden biri olan Raikkonen, bu durumu desteklediğini, çünkü böyle bir durumun sürücülerin olduğu kadar fanların da güvende kalmasını sağlayacağını söyledi.

“Bu, tüm bu konunun sadece bir parçası. Şahsen herkes için riski en aza indirmeye çalışıyorum, sadece bizim için değil aynı zamanda taraftarlar için de öyle."

"Padokta hastalanan bazı insanlar olduğunu duydum, kimse bu hikayenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Yani sadece bizim için değil, aynı zamanda taraftarlar için de durum aynı."

"İşlerin nasıl ilerlediğini hep birlikte göreceğiz."