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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, F1'den sonra Ralli veya NASCAR'a geri dönebilir!

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Raikkonen, F1'den sonra Ralli veya NASCAR'a geri dönebilir!
Ekleyen:
, Editör

Kimi Raikkonen, on yıl önce Dünya Ralli Şampiyonası ve NASCAR'da kısa bir süre boy göstermişti. Tecrübeli pilot, F1'den ayrıldığında her ikisinin de kendisi için seçenek olabileceğini söylüyor.

Bu yıl Raikkonen, F1'de 19. sezonuna giriyor.

Deneyimli pilot, bu yıl griddeki en yaşlı sürücü olacak.  Buna rağmen emekli olmaya dair hiçbir sinyal vermiyor hatta "eğlendiği" sürece yoluna devam edeceğini söylüyor.

Raikkonen, 2021 sezonu için de Alfa Romeo ile -bir yıllık da- olsa sözleşmesini uzattı. Bu anlaşmanın bir yılla sınırlanması Finlandiyalı'nın akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Öyle gözüküyor ki, henüz ciddi ciddi düşünmemiş olsa da, Dünya Ralli Şampiyonası ve NASCAR'a yeniden adım atabilir.

Formula 1 Dergisine konuşan Raikkonen, "Yapılacak eğlenceli çok şey var ama F1'i bırakana kadar bunları düşünmeyeceğim."

"Ralli, NASCAR veya tamamen farklı bir yarış sınıfı... göreceğiz."

Raikkonen, 2009 sezonunun sonunda Ferrari'yi bırakıp F1'den ayrıldığında iki seride de yarışmıştı.

Citroën Genç Takımı ve ardından WRC'de kendi Ice 1 Racing'i için yarıştı. Sezonları arka arkaya onuncu bitirirken aynı zamanda NASCAR Truck Series (Kamyon Serileri) ve Nationwide Serileri'nde de bir defaya mahsus boy göstermişti.

2011 yılında Lotus'la F1'e geri döndü, ardından 2018 Şampiyonası'nda üçüncü olduğu Ferrari ile bir senelik kontrat yeniledi. Sezon sonunda da yolu Alfa Romeo'ya düştü.

Raikkonen için diğer bir seçenek de 'Dayanıklılık Yarışları'.

Geçen yıl Raikkonen takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'yle, Nürburgring Nordschleife'de Alfa Romeo Giulia sürmüştü. Giovinazzi bu sürüş esnasında oldukça 'endişeli bir yolcu' olarak karşımıza çıkmış ve akıllarda o endişeli halleriyle kalmıştı.

İyi arkadaşı olan Toni Villander ile Nürburgring'in 24 Saati'ne katılmaya istekli olup olmadığı sorulduğunda ise “Ah evet, bu harika olurdu!

"Ama söylendiği gibi: birçok güzel şey var." dedi.

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Editör Zeynep Temel

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