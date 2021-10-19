Raikkonen, F1'deki adrenalinin yerini doldurmaya çalışmayacak

Griddeki en tecrübeli sürücü Raikkonen, mevcut sezonun tamamlanmasının ardından emekli olacak. Yani Formula 1 aracındaki heyecanı yaşayacağı sadece altı yarışı kaldı.

42 yaşındaki sürücü bu heyecanı başka bir yerde arayabilir ancak buna gerek duymayacağını söyledi.

Raikkonen, Motorsport-Magazin.com'a, "Yerini doldurmama gerek duyacağımı düşünmüyorum."

"Bizim için birçok açıdan normal bir şey. En azından benim için öyle. Araba sürmekten tamamen farklı bir şey değil."

"Eğer uzun bir ara verdiyseniz ve F1 aracını ilk defa sürerseniz, o zaman hızlı hissettiriyor."

"Ancak daha sonra yeniden çok normal bir şeye dönüşüyor. Eğer mücadeleye girerseniz veya yanlış yere uçarsanız tabii ki de hızı hissedersiniz! Ancak yaptığım diğer birçok şeyin daha korkutucu hissettirdiğini düşünüyorum." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Buna bir örnek ise motokros. Raikkonen motokrosun kendisini Formula 1 aracını sürmekten daha fazla korkuttuğunu söyledi.

Raikkonen, "Yapabildiğim her zaman motokros sürmeyi deniyorum ve burada olduğumdan çok daha fazla korku yaşıyorum." dedi.

Aynı zamanda çocuklar da hayatını heyecanlı kılıyor.

Finli, "Çocuklar ile ev tabii ki de çok heyecan verici oluyor." dedi.

343 grand prix startıyla Raikkonen, Formula 1'de en uzun süredir yarışan sürücü.

Raikkonen kariyerine 2001 yılında Sauber'de başladı ve ardından McLaren ile Formula 1 gridindeki en yetenekli sürücü olarak kendini gösterdi. 2007'de ise elde ettiği tek dünya şampiyonluğunu Ferrari ile aldı.

Seriden uzak iki sezonun ardından Raikkonen, 2012'de Lotus ile geri dönerek, iki yarış kazandı ve 2014'te Ferrari ile yeniden sözleşme imzalamadan önce 13 kez daha podyuma çıktı.

Raikkonen şu anda kariyerini, kendisine eski Sauber adı altında Formula 1'e başlamasını sağlayan ve 2019'da yeniden katıldığı Alfa Romeo ile devam ettiriyor.