Raikkonen: "F1'de bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmezdim"

Kimi Raikkonen, gelecek yıl Formula 1'deki 18. sezonunu geçirecek ve böylelikle 40 yaşında yarışmaya devam ediyor olacak.

Fin pilot, tüm zamanların en çok yarışan pilotu olma yolunda ilerlerken, kuralları beğenmesi halinde 2020 sonrasında da gridde yer alabileceğini dile getirmişti.

Bununla birlikte 2007 dünya şampiyonu, kariyeri boyunca hiç bu kadar uzun süre yarışacağını düşünmediğini dile getirdi.

Raikkonen, “2001'de kırk yaşımda Formula 1'de olacağımı söyleselerdi inanmazdım. O zamanlar iyi sonuçlar almaya ve şampiyonada kalmaya odaklandım. Daha önce tüm bunların hiçbir garantisi yoktu. 27 ya da 28 yaşındayken bile yoktu."

"2009'dan sonra birkaç yıl boyunca ralli yaptım. Eğer o dönem ara vermeseydim, şimdi burada olmazdım. O anda siyaset ve diğer saçmalıklardan bıkmıştım." dedi.

Raikkonen şu anda evli ve iki de çocuğu var.

Fin pilot, "Aile ve çocuklar hayatımı ciddi şekilde değiştirdi. Yalnız yaşıyorsan, her şey farklı. Çocuklar her şeyi değiştiriyor."

"Onlar varken hiçbir gün kolay değil ancak tamamen farklı görevleriniz ve hedefleriniz var."

"Tabii ki, yarış hâlâ çok fazla vaktimi alıyor ve bu hayatımın önemli bir parçası, ama sadece yarışıyorum. Asla benim için en önemli şey olmadı." dedi.