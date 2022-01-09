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Formula 1 Haberler

Raikkonen: "F1 padokuna bir daha asla dönmeyebilirim"

Ekleyen:
, Şef Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bir daha asla Formula 1 padokuna adım atamayacağını düşünüyor.

Raikkonen: "F1 padokuna bir daha asla dönmeyebilirim"

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Formula 1 tarihinde en çok yarışa çıkan pilot konumunda yer alıyor ve 2021 sezonunun sonunda kariyerini noktaladı.

Gridde bulunduğu süre boyunca en çok yarışmaktan keyif aldığını ve basın etkinliği gibi pek çok şeyden nefret ettiğini söyleyen Raikkonen'in tekrar padoka dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Şu anda Raikkonen'i padoka bağlayan hiçbir şey yok ve sürüş dışında başka şeylere ilgi duymadığı düşünüldüğünde Raikkonen, artık hiçbir yarış hafta sonunda padokta yer almayabileceğini söyledi.

F1'i ne kadar özleyeceği sorulduğunda Raikkonen, BILD'e şöyle dedi: “Bunu sadece zaman gösterecek."

"Zaten bildiğim şey, Formula 1 hakkında sevdiğim tek şeyin sürüş olduğu."

"Bir daha asla padoka ayak basmayabilirim."

"Formula 1 hiçbir zaman hayatım olmadı. Hayatımda için her zaman bundan daha önemli olan şeyler vardı."

"Bu konuda hiçbir şey değişmeyecek."

"Gücüm kalmadığı için emekli olmadım, saatlerce bir uçakta oturup, otellerde vakit geçirmekten daha iyi şeyler yapabileceğim için bıraktım." dedi.

Raikkonen'in oğlu Robin de motor sporlarına ilgi duyuyor ve gelecekte motor sporlarına girebilir.

F1'deki son Raikkonen olup olmadığı sorulduğunda Kimi, "Hiçbir fikrim yok. Oğlum ya da kızım yarışmak zorunda değil. Ne istiyorlarsa onu yapmalılar. Tıpkı benim yaptığım gibi." dedi.

Kariyeri boyunca aldığı en iyi tavsiye sorulduğunda Raikkonen, "Pek çok kişi bana tavsiye vermeye çalıştı ama hiçbirini dinlemedim. Her zaman işimi yaptım. Hiçbir şeyden pişman değilim."

"Yine olsa yine aynı şeyleri yapardım. Herkes kendi hayatı için en iyisinin ne olduğunu bilir. Patronunuz bile sizi bir şeyler yapmaya zorlayamayız." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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