Raikkonen, F1 kariyeri biteceği için mutlu

Suudi Arabistan'da sondan ikinci yarışına çıkacak olan Raikkonen, Abu Dhabi GP ile son F1 yarışına çıkacak ve 353 Grand Prix hafta sonu ile F1 kariyerini sonlandıracak.

İlk F1 yarışına 2001 Avustralya GP'de çıkan Raikkonen, bir süre Formula 1'in en çok yarışan pilotu olma unvanını elinde tutmaya devam edecek ancak bir sorun olmazsa, gelecek sene sonuna doğru bu unvan Fernando Alonso'ya geçecek.

Kariyerine Sauber takımıyla başlayan, daha sonra sırasıyla McLaren, Ferrari, Lotus, Ferrari takımlarında yarışan Raikkonen, kariyerini Alfa Romeo'da (eski Sauber) tamamlamış olacak.

Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde fabrikasında Raikkonen'e özel bir parti düzenlemişti.

Fabrikada yaşananlar için Raikkonen, "Son kez oraya gittim. Bu yüzden ailemle gittim, bir süre orada kaldım ve herkesi görüp onlar için birçok şey imzaladım. Güzeldi." dedi.

Son yarışlarına çıktığı için duygusal olup olmadığı sorulduğunda ise Raikkonen, "Neden duygusal olmam gerektiğini bilmiyorum."

"Emeklilik için sabırsızlanıyorum. Yakında biteceği için mutluyum. Üzülecek ve kötü olacak bir şey yok. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Raikkonen son olarak emekli olacak olmasının, son iki yarışına olan yaklaşımında bir değişikliğe neden olmayacağını belirtti.

Raikkonen, "Açıkçası bir başka yarış olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Yeni bir pist, neler olacağını göreceğiz. Ancak ben her zamanki gibi normal şeyleri yapacağım. Umarım iyi sonuçlar alırız ve pist üstünde eğleniriz." dedi.