Raikkonen: "F1 benim için hiçbir zaman hayattan daha önemli olmadı"

Raikkonen, 2001'den 2021'e kadar toplam 19 sezon Formula 1'de yarışırken, 2010 ve 2011 yıllarında farklı serilerde yarışmak amacıyla spora veda etti.

Kariyeri boyunca Sauber/Alfa Romeo, McLaren, Ferrari ve Lotus adına yarışan Raikkonen, ilk ve tek şampiyonluğunu 2007 yılında aldı.

Fin pilot, gridin en ilgi çekici karakterlerinden birisiydi ve yarıştığı süre boyunca büyük bir taraftar kitlesi edindi.

2021 sezonunun sonunda, 42 yaşında spora veda eden Fin pilot, F1'i çok sevse bile hiçbir zaman hayatının önüne koymadığını söyledi.

GPFans'e konuşan Raikkonen'e sporu özleyip özleyemeyeceği soruldu.

Fin pilotun yanıtı şöyle oldu: "Kim bilir? Bunu sadece zaman gösterecek."

"Yarış anlamında özleyeceğime eminim. Fakat motor sporlarında yarışabileceğiniz bir sürü başka kategori var ve oralarda daha yakın ya da daha iyi yarışlar olabilir."

"F1, geride kalan yıllar boyunca hayatımın önemli bir kısmını aldı ama hiçbir zaman hayatımdaki en önemli şey olmadı. Hayatıma her zaman, F1'de yaşananlardan daha fazla değer verdim."

"Sonunda bu bir yarış ve ister iyi isterse de kötü bitsin, hayatımı pek çok yönden değiştirmiyor."

F1 kariyerinden keyif alıp almadığı sorusuna ise Raikkonen, gülümseyerek şöyle yanıt verdi: "Eğer zevk almasaydım bu işi bu kadar uzun süredir yapmazdım!"

"Yarışmaktan, araç sürmekten ve karşılaştığımız sorunları çözmekten keyif alıyorum. Gerisinden hiç zevk almadım ama bu da F1'in bir parçası."

"Açıkçası, iyi günler, kötü günler oldu. Fakat normal hayatın kendisi de böyle. Kötü bir gün geçirebilirsin fakat ertesi gün tamamen farklıdır."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo