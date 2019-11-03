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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Raikkonen en hızlı turunda hata yapmış

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Raikkonen en hızlı turunda hata yapmış
3 Kas 2019 17:00

Kimi Raikkonen, sıralama turlarındaki en hızlı tur denemesinde hata yaptığını söyledi.

Her iki sürücü Alfa Romeo pilotu da sıralama turlarının ilk bölümünde elenmekten kurtulamazken, Kimi Raikkonen takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin de gerisinde kaldı.

Üçüncü seansta iyi bir zaman yapan Raikkonen, neden sıralama turlarında geride kaldığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Daha fazla pozisyon kazanmak için ne kadar vakit bulmam gerektiğini bilmiyorum. Fakat 12. virajda lastikleri kilitledim ve bana 0.3 saniyeye mal olan bir hata yaptım."

"Ayrıca bana göre pistin durumu sabah olandan farklıydı. Özellikle ilk denemede durum buydu fakat ikincide daha iyiydi."

Alfa Romeo bu yıl ilk kez iki arala birden ilk bölümde elendi.

Raikkonen, "Bir hata yaptım. 0.3 saniye kaybettim, aksi halde sonuç farklı olabilirdi. Cumartesi sabahı, her şey gerçekten farklıydı. Ancak sıralama turlarında işler yolunda gitmedi."

"Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yarın geri dönmek için çok çalışmamız gerekiyor ama elimizden geleni yapacağız." dedi.

Giovinazzi ise şunları ekledi: "Daha fazlasını bekliyorduk. Özellikle iyi göründüğümüz üçüncü seanstan sonra daha fazla beklenti içine girdik ama sonunda ikinci bölüme kalmayı küçük bir farkla kaçırdım. Bulunduğumuz pozisyondan ötürü yarış olacak."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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