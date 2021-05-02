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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Raikkonen en hızlı turunda hata yapmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarındaki en hızlı turunda hata yaptığını ve bu yüzden de zaman kaybettiğini söyledi.

Raikkonen en hızlı turunda hata yapmış

Kimi Raikkonen, rüzgar ve kaygan asfalt nedeniyle oldukça zor geçen sıralama turlarında, ikinci bölüme kalmayı başarsa da, günü 15. sırada tamamladı.

Raikkonen, aynı zamanda takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye geçilmekten kurtulamadı ve yarışa İtalyan pilotun üç sıra arında başlayacak.

Günü özetlemesi istendiğinde Raikkonen, "Bugün daha iyi bir sonuç alabilirdik çünkü cuma gününe kıyasla ileriye doğru gitmeyi başardık, fakat maalesef son denememde her şeyi bir araya getirmeyi başaramadım."

"İkinci bölümde kullandığım son lastik setiyle attığım her iki turda da virajı kaçırdım ve bu yaşandığında, 15. olmanız normaldir."

"Yarın tekrar deneyeceğiz ve bunun kolay bir yarış olmayacağını biliyoruz, fakat elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve günün sonunda hangi pozisyonda olacağımızı göreceğiz." dedi.

 

Giovinazzi ise bu yıl ikinci kez Raikkonen'i yenmeyi başardı.

İtalyan pilot, gününü şöyle yorumladı: "12. sıradan memnunum, çünkü bu sonuç bize ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor. Üçüncü bölüme kalmaya çok yakındık, fakat en azından yarın için en uygun stratejiyi seçebilecek bir pozisyonumuz var."

"Şartlar hâlâ oldukça zor olsa da, araç düne kıyasla çok daha iyi hissettirdi. Imola sıralama turlarındaki kötü şansımızın ardından, burada Bahreyn'deki tempomuzu geri kazanmış gibi görünüyoruz. Fakat şimdi bunu pazar günü de göstermeliyiz."

"Doğru stratejiye, iyi bir başlangıca ve iyi bir yarışa ihtiyacımız var. Tempomuz iyi görünüyor, ki bu sayede biraz eğlenebiliriz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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