Raikkonen: "En hızlı turumda kayma yaşadım"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu kariyerinin son Formula 1 yarışına çıkacak ve Alfa Romeo pilotu, sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

Fin pilot sadece Haas pilotlarını geçebildi ve Williams sürücülerinden de epey yavaş kaldı.

Bu performansın ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen, en hızlı turunda hata yaptığını ve bu yüzden ilk bölümde elendiğini dile getirdi

Raikkonen, yaptığı kısa açıklamada şöyle dedi: "İlk bölümdeki son denememde oldukça iyi bir turla geliyordum, turum iyi görünüyordu fakat 13. viraja geldiğimde araç kaydı ve hepsi bu kadar."

"Aracı sürmek çok keyifli hissettirdiği için böyle bitmesi üzücü oldu."

"Fakat yarın başka bir gün olacak. Tabii ki oldukça geriden başlayacağız ama mümkün olduğunca iyi bir yarış çıkarmaya ve bazı iyi puanlarla ayrılmaya çalışacağız."

Öte yandan Antonio Giovinazzi de kariyerinin son yarışına çıkıyor ve sıralama turlarını 14. sırada tamamladı.

İtalyan pilot şöyle konuştu: "Sanırım bugün ulaşabileceğimiz en maksimum noktaya yakındık. Belki 12 veya 13. olmak mümkündü ama 3. bölüme kalmak bizim için çok uzaktaydı."

"Başlangıçta orta hamurla sürüş yaptım ama sonrasında yumuşak lastiğe geçtim. Çıkış turumda biraz trafikte kaldım. Bu yüzden ilk sektörde lastiklerim ve frenlerim çok soğuktu. Bu yüzden derecemizi geliştiremedik."

"Bütün sezon trafik anlamında böyle oldu ama durum bu."

"İyi bir ilk tur çıkarmaya çalışacağız ve oradan neler başarabileceğimizi göreceğiz. İyi bir stratejiyle 14. sıradan iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Sezonun bu son yarışının tadını çıkarmak ve takıma veda için iyi bir sonuç almak istiyorum."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Erik Junius