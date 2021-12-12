Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Raikkonen: "En hızlı turumda kayma yaşadım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, kariyerinin son sıralama turlarında hata yaptığını ve araç çok kaydığı için ikinci bölümü kaçırdığını söyledi.

Raikkonen: "En hızlı turumda kayma yaşadım"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu kariyerinin son Formula 1 yarışına çıkacak ve Alfa Romeo pilotu, sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

Fin pilot sadece Haas pilotlarını geçebildi ve Williams sürücülerinden de epey yavaş kaldı.

Bu performansın ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen, en hızlı turunda hata yaptığını ve bu yüzden ilk bölümde elendiğini dile getirdi

Raikkonen, yaptığı kısa açıklamada şöyle dedi: "İlk bölümdeki son denememde oldukça iyi bir turla geliyordum, turum iyi görünüyordu fakat 13. viraja geldiğimde araç kaydı ve hepsi bu kadar."

"Aracı sürmek çok keyifli hissettirdiği için böyle bitmesi üzücü oldu."

"Fakat yarın başka bir gün olacak. Tabii ki oldukça geriden başlayacağız ama mümkün olduğunca iyi bir yarış çıkarmaya ve bazı iyi puanlarla ayrılmaya çalışacağız."

Öte yandan Antonio Giovinazzi de kariyerinin son yarışına çıkıyor ve sıralama turlarını 14. sırada tamamladı.

İtalyan pilot şöyle konuştu: "Sanırım bugün ulaşabileceğimiz en maksimum noktaya yakındık. Belki 12 veya 13. olmak mümkündü ama 3. bölüme kalmak bizim için çok uzaktaydı."

"Başlangıçta orta hamurla sürüş yaptım ama sonrasında yumuşak lastiğe geçtim. Çıkış turumda biraz trafikte kaldım. Bu yüzden ilk sektörde lastiklerim ve frenlerim çok soğuktu. Bu yüzden derecemizi geliştiremedik."

"Bütün sezon trafik anlamında böyle oldu ama durum bu."

"İyi bir ilk tur çıkarmaya çalışacağız ve oradan neler başarabileceğimizi göreceğiz. İyi bir stratejiyle 14. sıradan iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Sezonun bu son yarışının tadını çıkarmak ve takıma veda için iyi bir sonuç almak istiyorum."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"
Önceki haber

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım" Abu Dabi GP
Formula 1

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"

Sainz: "Son 6-7 yarıştır araçtan her şeyi çıkarıyorum" Abu Dabi GP
Formula 1

Sainz: "Son 6-7 yarıştır araçtan her şeyi çıkarıyorum"

Leclerc: "Son sektöre kadar 'özel bir tur' çıkarıyordum" Abu Dabi GP
Formula 1

Leclerc: "Son sektöre kadar 'özel bir tur' çıkarıyordum"

Son Haberler

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Geç oldu ama kendime güvenimi yakaladım"

Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi
Formula 1 Formula 1

Horner, Max Verstappen'in çılgın' pole turunu en iyilerinden biri olarak değerlendirdi

Russell: "İstediğim gibi bir çıkış turu atamadım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "İstediğim gibi bir çıkış turu atamadım"

Verstappen: "Yumuşak lastikle başlama planımız yoktu ancak dezavantajlı değiliz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yumuşak lastikle başlama planımız yoktu ancak dezavantajlı değiliz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.