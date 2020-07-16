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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "En büyük sorunumuz motor gücü değil"

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Raikkonen: "En büyük sorunumuz motor gücü değil"
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 14:58

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, temel sorunlarının motor gücü olmadığını, aracı pek çok alanda geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Ferrari motorlu araçlar Avusturya'daki ilk iki yarışta geride kaldılar ve düzlüklerde çok fazla vakit kaybettikleri görülüyordu.

Ferrari motorlu Alfa Romeo için yarışan Kimi Raikkonen, bunun bir etken olsa bile en büyük sorunlarının bu olmadığını söyledi.

Fin pilot, "Tamam, şimdiye kadar iki yarış yaptık ama ikisi de aynı pistteydi ve bu yüzden en büyük sorunun bu (düzlük hızı) olduğunu düşünmüyorum. Tabii her zaman düzlüklerde daha hızlı gitmek istersiniz ama aynı zamanda virajlarda da daha hızlı gitmek istersiniz. Bu nedenle düzlük hızı ile yere basma gücü arasında her zaman bir uzlaşma var."

"Macaristan gibi düzlük hızının gerçekten önemli olmadığı bir pistte nasıl olacağımızı görmemiz gerekiyor. Her yıl pistten durum biraz değişiyor. Genel olarak ne kadar fazla beygir gücünüz varsa, o kadar çok yere basma gücüyle yarışabiliyorsunuz. Bu yüzden kime sorarsanız sorun daha fazla yere basma gücü için daha fazla güce sahip olmak ister. Yani göreceğiz. Aracımızın geçen hafta, bitirdiğimiz sıradan daha iyi olduğunu hissediyorum. Şu anda sahip olduğumuz şey bu ve burada neler elde edebileceğimizi göreceğiz."

"Evet, daha önce söylediğim gibi, bence Avusturya'daki ikinci haftada daha iyiydik. Açıkçası ilk haftadan dersler aldık ve neyi daha iyi yapabileceğimizi anladık. Bence daha iyi olmamız gerektiğini düşündüğümüz alanları geliştirdik. Daha iyi bir dengeye sahip olmaya ve virajlarda biraz daha hızlı olmaya çalışıyorsunuz ve sonra düzlük hızınızdan biraz ödün veriyorsunuz. Ama bence aracı en azından biraz daha iyi anladık ve güçlüydük."

"Her iki yarışta da her iki araçla birden puan kazanabilirdik, ama bu iki yarıştan sadece iki puan alabildi. Bence sonuçların gösterdiğinden daha fazla hızımız var. Şimdi burada ne elde edeceğimizi göreceğiz. Bu yeni bir pist. Bir yıl önce burada oldukça iyiydik fakat bu, burada yine iyi olabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ne elde edeceğimizi görmeliyiz ve umarım biraz daha yukarıya çıkabiliriz."

Ferrari'nin zorluklarıyla ilgili Raikkonen, "Konu hakkında konuşmak ilgimi çekmiyor. İnsanlar istediklerini yazabilirler. Ama pek çok insan içeride ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Bazen bazı yarışlar diğerlerinden daha iyi gidiyor. Şimdiye kadar tek pistte sadece iki yarış yaptık, yıl boyunca işlerin nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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