Raikkonen: "En başından itibaren rekabetçi olmamız gerekiyor"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu yıl sadece bir yarıştan puanla ayrıldı ve şampiyonada tıpkı Antonio Giovinazzi gibi bir puana sahip.

Fin pilot, sprint yarışının deneneceği Silverstone yarışı öncesinde şöyle konuştu: "Yeni formatı denemek ilginç olacak. Henüz bunu yargılayacak konumda değiliz, bu hafta sonunun ne getireceğini göreceğiz ve sonrasında daha fazla bilgi ile bu konuda yargıya varabileceğiz."

"Hafta sonu nasıl olursa olsun, en başından itibaren rekabetçi olduğumuzdan emin olmamız lazım. En önemlisi bu."

"İşler artık cuma günüyle beraber önemli olmaya başlıyor ve pazar günü olması gereken yerde olmak istiyorsak, en başından itibaren ilk on için olan mücadelede yer almamız gerekiyor."

Antonio Giovinazzi ise şunları söyledi: "İlk turu temiz bir şekilde geçemediğimiz son iki yarışın ardından umarım daha başarılı bir hafta sonu geçirebiliriz. Rekabetçi olabileceğimizi ve işler bizim aleyhimizde gelişmediği takdirde, rakiplerimizden herhangi birine karşı mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle bu hafta sonu doğru şeyler yaptığımızdan emin olmamız lazım."

Son olarak takım patronu Frederic Vasseur de şunları ekledi: "Formula 1, bu yeni formatı tanıtarak cesur bir adım attı. Hafta sonu nasıl olursa olsun, yeni şeylerin yeni fırsatlar getirdiğini biliyoruz ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için hazır olmamız gerekiyor. Her şey olabilir ve yeni formattan mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için doğru pozisyonda olduğumuzdan emin olmalıyız.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images