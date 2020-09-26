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Formula 1 / Son dakika

"Raikkonen en az bir yıl daha devam edecek"

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"Raikkonen en az bir yıl daha devam edecek"
Ekleyen:
, Editör

İsviçreli Blick gazetesine göre Kimi Raikkonen, en az bir yıl daha Formula 1'de devam etme kararı aldı.

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen'in kontratı yıl sonunda sona erecek ve 41 yaşındaki pilotun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu.

Fin pilotun takımdan ayrılması halinde emekli olması bekleniyor çünkü elinde sadece Haas seçeneği olacak.

Motorsport.com, Raikkonen'in bu ayın sonuna kadar gelecek yıl ne yapacağına karar vereceğini öğrenmişti.

İsviçreli Blick gazetesine göre Raikkonen, gelecek yıl da Alfa Romeo ile yarışmaya devam edecek.

Habere göre Fin pilot, yarışmaktan hâlâ keyif alıyor ve bu yüzden yarışmaya devam etmeye karar verdi. Bunu da takıma sözleşme uzatma opsiyonunun dolmasından hemen önce bildirdi.

Ancak ikinci Alfa Romeo koltuğu içinse çok sayıda aday var gibi görünüyor.

Şu anda Mick Schumacher, Callum Ilott ve Robert Shwartzman gibi Ferrari genç sürücü akademisinde yer alan adaylar var.

Ayrıca Sergio Perez ve Nico Hulkenberg de bu koltuğu hedefliyor olabilirler.

Blick'e göre Schumacher, 9 Ekim'de yapılacak Eifel GP'deki ilk antrenman seansında Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçecek.

Bu, Schumacher'in yarış hafta sonundaki ilk deneyimi olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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