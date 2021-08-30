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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Raikkonen emekli mi oluyor?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Canal+'ın haberine göre Kimi Raikkonen sezon sonunda emekli olma kararı aldı ve bunu Monza'da açıklayabilir.

Raikkonen emekli mi oluyor?

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, 2019 yılından bu yana İtalyan ekiple mücadele ediyor ve mevcut anlaşması sezon sonunda sona erecek.

Son dönemde Fin pilotun koltuğu için çok sayıda pilotun adı geçiyor ve son olarak Motorsport.com İtalya, bu koltuğun Valtteri Bottas'a gidebileceğini öğrenmişti.

Raikkonen henüz gelecek yıl ne yapacağını belirtmedi ve yarışmaktan keyif aldığı takdirde devam edeceğini belirtti. Ancak bu yıl sonuçlar pek iyi değil ve Alfa'nın sürücü kadrosunu tamamen değişeceği söylentileri var.

2018 sonrasında Ferrari'den ayrılacağını Monza'da açıklayan Raikkonen'in, gelecek yıl ne yapacağını da bu yılki Monza yarışında ya da bu civarda bir noktada açıklayabileceği söyleniyor.

İddiaya göre Raikkonen, 10-12 Eylül tarihlerinde Monza'da gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si hafta sonunda, 2021 sezonunun ardından emekli olacağını açıklayacak. Bu bilgi Fransız Canal+ tarafından ortaya atıldı.

TV kanalına göre Alfa Romeo, Raikkonen'in emekliliğini açıklamasının ardından yerine geçecek sürücüyü belirleyecek ve bu isim Bottas olacak. Mercedes'te Fin pilotun yerini Williams'tan George Russell'ın alması bekleniyor.

Canal+ bu iddia için "güvenilir" kaynaklara atıfta bulundu fakat resmi kararın bu tarihte açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Motorsport Images

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