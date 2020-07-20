Raikkonen: "Elimizden geleni yaptık, fakat puan için yeterli değildi"

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun iyi bir tempoya sahip olmadığı Macaristan'da genel anlamda gridin arkasında mücadele etti ve damalı bayrağı 16. sırada gördü.

Fin pilot, ilk üç yarışın ardından puansız şekilde son sırada yer alıyor.

Yarışın ardından konuşan 2007 dünya şampiyonu, "Benim için yoğun bir yarış olmadı. Maalesef başladığımız yerden ötürü önümüzde çok zor bir yarış olduğu ortadaydı. Elimizden geleni yaptık fakat puan almak için yeterli değildi."

"Hızımız bugün çok da kötü değildi. Başlangıçta birkaç yer de kazandım. Ama ceza beni çok etkiledi. Cezaya gelirsek, grid biraz kaygandı ve beyaz çizginin içine biraz fazla girdim. Geri dönecek zamanım da yoktu. Birkaç sıra daha kazanabilirdik. Bu yüzden elbette üzüntü verici oldu. Pozisyonumuzu geliştirmek için yapacak çok işimiz var. Ancak pazar günkü performansımız o kadar da kötü değil. Bence bu, olumlu bir şey." dedi.

Antonio Giovinazzi ise ancak 17. olabildi.

"Sıralama turlarındaki sonucun ardından iyi bir temel oluşturmak zordu ama en azından yarışın son bölümündeki tempodan memnun olabiliriz. Startım iyiydi ve sonra bugün için en iyi olmayan yumuşak lastiğe geçti. Bu bana çok fazla zaman kaybettirdi ve çok daha iyi olan sert lastiklere geçtiğimizde, geri dönüş yapmak çok zordu."

"Silverstone'dan önceki bir haftalık ara, son birkaç hafta içinde olanlar hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmamız için son derece önemli olacak."

"Aracımızı geliştirmek ve bir sonraki üçlü yarışta daha iyi olmak için çok çalışmalıyız."